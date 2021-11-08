Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пешнев-Подольский Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|ИТ в банках и страховых компаниях 2021 2
|08.11.2021
|Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 2
|16.10.2019
|Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay 1
Пешнев-Подольский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
|Косарим Руслан 7 1
|Гольцов Александр 81 1
|Чаусов Валерий 13 1
|Дмитракова Анна 7 1
|Фролов Виктор 11 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Шевченко Кирилл 2 1
|Зуев Илья 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.