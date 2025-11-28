Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Сайганов Сергей


СОБЫТИЯ


28.11.2025 К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сайганов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Comply - Комплай 11 2
Т1 Иннотех 198 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 75 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 203 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 8 1
Kahoot 4 1
Nord Clan - Норд Клан 12 1
SAP SE 5423 1
Meta Platforms - Facebook 4525 1
8954 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
PTC Vuforia 7 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 159 1
MONT - МОНТ 165 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Accenture plc 693 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Oracle Corporation 6862 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1214 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1372 1
Корус Консалтинг ГК 1327 1
Softline - Софтлайн 3248 1
Ramax - Рамакс 121 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 256 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 76 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 81 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
X-Com - Икс ком 169 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
iTrend 16 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Комус 104 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Visa International 1969 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 560 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6256 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57078 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2006 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31564 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1558 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 78 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 532 1
Data monetization - Монетизация данных 1826 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 994 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11526 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2400 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5403 1
Маркировка - Marking 1223 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 286 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 736 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2357 1
Application store - магазин приложений 1364 1
Оповещение и уведомление - Notification 5356 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 384 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 354 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1580 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3655 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3094 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26019 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8407 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22963 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 704 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4757 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12265 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11402 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9742 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25623 1
Pixabay 188 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 101 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
OpenAI - ChatGPT 508 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Pigeonhole 1 1
Paradocs EasyDocs 4 1
Comply Consent 1 1
Midjourney - нейросеть 90 1
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 1
ТМК - ТМК2U Mobi2U - Корпоративная социальная сеть для сотрудников Трубной Металлургической Компании 1 1
Google Android 14653 1
Apple iOS 8231 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 1
Microsoft Teams - MS Teams 614 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 956 1
Microsoft Windows 16298 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 167 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 648 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3425 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 215 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 793 1
Apple - App Store 3002 1
Додонова Лилия 1 1
Нежельская Елена 1 1
Козлов Денис 11 1
Максимова Марина 11 1
Власова Ася 10 1
Горелова Марина 6 1
Щербаков Никита 3 1
Феофанов Алексей 1 1
Самофеев Илья 4 1
Вайсбанд Елена 3 1
Партин Александр 1 1
Леонова Надежда 1 1
Устинова Алена 1 1
Горловская Татьяна 1 1
Алимпиев Илья 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Глазков Александр 148 1
Холинов Андрей 18 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Гусев Михаил 25 1
Ворсина Мария 2 1
Котовский Денис 3 1
Шадаев Максут 1138 1
Александров Дмитрий 20 1
Кудж Станислав 29 1
Семенов Александр 164 1
Лобас Аркадий 39 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 2
Великобритания - Лондон 2406 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Узбекистан - Республика 1864 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 1
Казахстан - Республика 5784 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1349 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8344 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15053 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51156 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1819 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3209 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1651 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1320 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 49 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 42 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1064 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2259 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10220 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2269 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3366 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 370 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 840 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1696 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3739 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 978 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще