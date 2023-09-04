1 сентября 2023 года консорциум iCAM Group отметил своё 12-летие

Свой день рождения iCAM Group встретил инновационными решениями и перспективными идеями, отличными бизнес-результатами и новыми проектами, амбициозными планами на будущее и твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Прошедший год выдался насыщенным и богатым на новые масштабные проекты для всех компаний консорциума – iDSystems, iSimpleLab, iQStore, SDK Systems, которые успешно и результативно решали свои бизнес-задачи. Благодаря слаженной работе всего коллектива в целом и энергии каждого сотрудника в частности консорциум переступает двенадцатилетний порог жизни смело, уверенно и с оптимизмом.

Продуктовая линейка компаний расширилась и дополнилась рядом новых интересных решений. Флагманские решения, широко известные и пользующиеся заслуженной репутацией среди заказчиков, укрепили свои позиции. Консорциум не останавливается на достигнутых успехах, он выходит на новые рынки и предлагает партнерам новые идеи. Динамичное развитие бизнеса компаний, высокие профессиональные компетенции сотрудников, доверительные отношения с заказчиками позволили iCAM Group занять прочные позиции среди лидеров отечественного IТ-рынка.

«iCAM Group совместно с партнерами вывел на российский рынок и продолжает успешно развивать целый ряд эффективных компаний, общий оборот которых уже близок к 1 млрд рублей в год. Клиентами компаний консорциума на сегодняшний день являются более половины действующих российских банков. Мы активно продолжаем поиск новых инновационных финтех-идей для совместного продвижения и открыты для новых партнерств и сотрудничества», – отметил председатель совета директоров iCAM Group Дмитрий Барсуков.

На текущий момент продуктовая линейка системы iDБанк от компании iDSystems – это самый широкий набор инструментов по взаимодействию с ключевыми федеральными ведомствами для банковской отрасли, которая за прошедший год пополнилась двенадцатью новыми модулями к 64 существующим.

Компания iSimpleLab находится в процессе постоянного совершенствования своей платформы ДБО iSimpleBank 2.0, адаптируя ее для решения самых разнообразных задач и разрабатывая новые модули системы в соответствии с последними рыночными трендами. По итогам исследований за 2022 год компания iSimpleLab показала уверенный рост выручки на 67,9% и вошла в ТОП-50 рэнкинга «Российские ИКТ», составленного рейтинговым агентством RAEX.

В текущем году компания iQStore продолжает развивать свою омниканальную платформу iQChannels и представила новый релиз платформы – версию 4 с улучшенной базовой функциональностью, с множеством новых модулей, позволяющих создать единую экосистему для коммуникации, с возможностью онлайн-продаж и продвижения бренда.

Компания SDK Systems продолжает активно и успешно заниматься проектами по импортозамещению в финансовом секторе. SDK Systems расширила свою лицензию ФСБ и теперь занимается ещё и встраиванием российских СКЗИ в информационные системы, что является важным шагом на пути к созданию суверенной системы защиты информации.

Подробнее об успехах консорциума читайте по ссылке: https://icam.ru/news/1-sentyabrya-2023-goda-konsorczium-icam-group-otmechaet-svoyo-12-letie/.