Неофарм Столички


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены 1
29.07.2025 Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования 2
21.10.2024 «МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн 1
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 1
15.07.2019 Ofd.ru провел интеграцию с ЦРПТ для обработки кодов маркировки лекарств 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Неофарм и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 337 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4292 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 194 1
Ростелеком 10071 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3013 1
МегаФон 9481 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
Тензор 114 1
Сбер - Еаптека 33 2
Планета Здоровья 8 2
Apteka.ru - Аптека.ру 9 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 29 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
Вита - cеть аптек 16 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 178 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 540 2
Маркировка - Marking 1160 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8343 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 1
Бронирование - Booking 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 663 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2402 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1276 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10997 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 1
Протек - Здравсити 27 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 90 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 836 1
Все Аптеки 18 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
FreePik 1240 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Яндекс.Здоровье 23 1
Румянцев Антон 47 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Смирнов Александр 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 795 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 328 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4590 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
ВЗН - препараты для лечения высокозатратных нозологий 2 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1698 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 241 1
Mash - telegram-канал 18 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
