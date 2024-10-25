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Sitronics Group выпустила большое обновление сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS

Российский сервис для контроля судоходства SiAIS, разработанный Sitronics Group, продолжает совершенствоваться функционально. Одно из главных обновлений — возможность отслеживания событий по любому судну, порту или географической зоне из системы — это уже более 570 тыс. судов. Подписку можно создать в разделе «Уведомления», после чего отслеживать судно или ситуацию в порту в отдельном журнале событий.

Также разработчики полностью обновили процесс формирования аналитики – тепловые карты судоходства теперь можно сформировать на день, месяц или год. Карта показывает маршруты с самым напряженным трафиком.

Кроме того, продолжает пополняться каталог средств навигационного оборудования. Сейчас в нем содержится 28 тыс. объектов. В последней версии системы также появилась поддержка виртуальных средств. Кроме того, для улучшения осведомленности об акватории были добавлены упрощенные морские карты и поиск судов, находящихся рядом. Также была разработана уникальная событийная модель, которая фиксирует судозаходы, вход в географическую область или постановку на якорную стоянку для полумиллиона судов по всему миру.

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«Сегодня сервис SiAIS - единственное отечественное решение, заменяющее западные аналоги. Данные в сервисе формируются на основании информации, которую мы получаем со своих спутников АИС. В ноябре планируется расширение группировки до 52 аппаратов, то есть почти в два раза. Это позволит насыщать сервис информацией и повысить актуальность данных, что важно для обеспечения безопасности судоходства», — сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Он отображает слои с визуализированными погодными данными, что дает пользователю возможность увидеть текущие условия в месторасположении судна. Кроме того, на страницах многих судов к технической информации добавлены фотографии, а в настройке карты и формуляре — путь до пункта назначения, который судно будет совершать, и фактическое время выхода из порта отправления, основывающееся на АИС-данных.

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