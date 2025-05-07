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В разработанном Sitronics Group сервисе мониторинга судоходства SiAIS появилась возможность видеть флот каждой страны

Российская ИТ-компания Sitronics Group выпустила одно из самых значительных обновлений облачного сервиса спутникового мониторинга надводной обстановки SiAIS. Накопленные большие данные и технологии искусственного интеллекта позволили реализовать уникальные возможности для пользователей системы в части аналитики и повышения оперативности поступления информации о событиях с судами.

Так, одно из главных обновлений в сервисе – появление раздела «Мировой флот». Система спутникового мониторинга ежедневно отслеживает передвижения судов в Мировом океане и на внутренних водных путях. Сегодня это 560 тыс. кораблей различных типов под флагами разных стран. Новая функциональность теперь позволяет видеть, как численно изменяется флот разных стран, развитию каких направлений деятельности уделяют внимание судовладельцы и какие типы судов используют.

Кроме того, команда разработки SiAIS продолжила развитие событийной модели, которая фиксирует и интерпретирует события, происходящие с судами - судозаходы, вход и выход из географических зон, постановка на якорную стоянку. Теперь у пользователей системы появилась возможность подписаться на получение уведомлений в Telegram. Надзорные ведомства, судовладельцы, портовые службы могут получать уведомления как о событиях с конкретным судном, так и выбрать множество судов для отслеживания. Облачный сервис мониторинга судоходства Sitronics Group – первый в мире реализовал подобную систему уведомлений, утверждают в компании.

Улучшен и модуль предсказания пути судов – новая графовая модель в 10 раз точнее и в три раза быстрее выстраивает маршрут по накопленным в системе данным движения различных судов. Разработчики также улучшили управление живым воспроизведением, а системные географические зоны дополнены Особоохраняемыми природными территориями (ООПТ).

«Мы продолжаем развивать наш спутниковый сервис и в этом релизе сосредоточились на экономической составляющей работы судовладельцев - новая функциональность «Мировой флот» позволяет планировать инвестиции в развитие своего флота, при этом, не забывая об обеспечении безопасности», – сказал глава блока программных продуктов и решений Sitronics Group Игорь Мищенко.

Сейчас разработчики продолжают работу над развитием сервиса. В планах следующего выпуска обновлений дать пользователям возможность получать информацию о загруженности портов. По каждому из более чем 10 тыс. портов можно будет посмотреть, сколько времени суда разных типов проводили на якорной стоянке и непосредственно у причала в течение года. Это позволит судовладельцам и агентам в портах заранее планировать экономическую составляющую перехода, минимизировать простои и выбирать наименее загруженные дни в расписании портов.

Облачный сервис SiAIS содержит информацию, формирующуюся на основе данных российской спутниковой группировки АИС, – о типах и флагах судов, портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах.

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