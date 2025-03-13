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Мищенко Игорь


13.03.2025 Sitronics Group внедрила систему для управления цепочками поставок и снабжения морских нефтегазовых платформ 1
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мищенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3181 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 1
Английский язык 6683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5462 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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