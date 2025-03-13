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Мищенко Игорь
|13.03.2025
|Sitronics Group внедрила систему для управления цепочками поставок и снабжения морских нефтегазовых платформ 1
|17.03.2022
|«Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 1
Мищенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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