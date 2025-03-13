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Ситроникс Sitronics Porta
Разработанная Sitronics Group платформа для управления логистическими процессами зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение предназначено для импортозамещения систем класса TMS крупных предприятий со сложной территориально распределенной инфраструктурой. Sitronics Porta аккумулирует в себе наземную, воздушную, речную и морскую логистику в единой цифровой среде и может использоваться для организации и отслеживания морских, ж/д, авиа, авто и мультимодальных перевозок, в том числе грузовладельцами и экспедиторами.
|13.03.2025
|Sitronics Group внедрила систему для управления цепочками поставок и снабжения морских нефтегазовых платформ 1
|27.09.2024
|Платформа цифрового управления логистикой Sitronics Porta внесена в реестр российского ПО Минцифры 1
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146110 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
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