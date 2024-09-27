Платформа цифрового управления логистикой Sitronics Porta внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная Sitronics Group платформа для управления логистическими процессами зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение предназначено для импортозамещения систем класса TMS крупных предприятий со сложной территориально распределенной инфраструктурой.

Sitronics Porta аккумулирует в себе наземную, воздушную, речную и морскую логистику в единой цифровой среде и может использоваться для организации и отслеживания морских, ж/д, авиа-, авто- и мультимодальных перевозок, в том числе грузовладельцами и экспедиторами.

Система объединяет все сервисы, необходимые для доставки грузов, товаров и обмена информацией. Они включают в себя управление грузовым транспортом и маршрутами, контейнерным парком, мониторинг и диспетчеризацию, а также контроль обработки логистических процессов и наблюдение за состоянием груза, ситуационный центр, погодный риск-менеджмент – отслеживание и прогнозы гидрометеорологической и ледовой обстановки.

Функциональные возможности программы также включают построение базы знаний на основе нормативно-справочной информации. Решение позволит управлять рисками, предусматривает функционал ценообразования и оценки себестоимость перевозок, проведения взаиморасчетов с поставщиками и клиентами и интеграцию с BI-системами. Платформа предусматривает интеграцию с ИТ-ландшафтом заказчика, включая внешние ERP-системы, ЭДО, CRM, SRM, ТОиР, складские системы и системы нормативно-справочной информации, управление финансами и бухучет.

В составе системы модули электронного документооборота, управления заказами, ценообразованием и транспортным парком, взаимодействия с контрагентами, геоинформационная система. Логистическая платформа обеспечит решение задач любого уровня сложности – от отправки заказа до составления аналитического отчета. Платформа интегрируется с внешними сервисами предоставления спутниковых данных (АИС, ДЗЗ) и позволяет контролировать логистику в Арктической зоне.

«Sitronics Porta решает вопрос импортозамещения систем класса TMS, которые базировались на ПО ушедших иностранных компаний. Сегодня это одна из самых функциональных логистических платформ для крупных предприятий с территориально распределенной филиальной структурой и мультимодальной логистикой. Платформа обеспечивает управляемость и эффективность процессов и помогает российским предприятиям оптимизировать логистику. Включение в реестр отечественного программного обеспечения дает гарантию долгосрочного применения нашего решения и является конкурентным преимуществом платформы», – сказал президент Sitronics Group Cергей Ткаченко.