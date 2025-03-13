Sitronics Group внедрила систему для управления цепочками поставок и снабжения морских нефтегазовых платформ

Разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group создал и внедрил информационную систему для автоматизации процессов снабжения морских платформ нефтегазового предприятия. Решение, основанное на российской разработке компании, помогает предприятию эффективно управлять морским транспортом и поставками.

Для создания информационной системы разработчики использовали ядро и большинство базовых функций платформы мультимодальной логистики Sitronics Porta из реестра ПО Минцифры РФ, реализованную на платформе «1С:Предприятие». Часть программного обеспечения платформы была адаптирована под логистические бизнес-процессы и отчетную документацию клиента.

Системой предусмотрена автоматизация планирования рейсов, маршрутов с определением требуемого количество судов, а также оптимальных логистических маршрутов на доставку грузов от складов к платформам и в обратном направлении. При планировании учитываются возможная максимальная загрузка судна как при отправлении, так и при возвращении в порт, и приоритетность доставки материально-технических ресурсов (МТР).

Функция карго-планирования обеспечивает рекомендованное расположение грузов на судах с учетом физико-химических и массогабаритных характеристик и соответствующих мест хранения, а также оптимальное расположение грузов на судне с учетом приоритетности груза, маршрута движения и наличия на платформах различных видов кранового оборудования.

Система обеспечивает формирование планов перевозки грузов с учетом требуемых параметров в соответствии с потребностью, сформированной в ERP-системе и заявкам на транспортировку, сформированным в системе TMS. Кроме того, реализован функционал отслеживания судов с определением местоположения и их загрузки на карте в режиме реального времени, определение прогнозного времени прибытия судна, средней скорости движения, пройденного расстояния и времени перехода судна от одного пункта до другого по конкретному рейсу и фактически пройденного расстояния за заданный период.

Решение интегрировано с другими информационными системами заказчика в части обмена данными НСИ и движениями материально-технических ресурсов (МТР) для планирования и автоматического формирования документов.

Пользовательский интерфейс внедренной системы обеспечивает работу со стационарных рабочих мест и с мобильных устройств, работу с терминалами сбора данных и возможностью оповещения о критичных инцидентах ответственных сотрудников. Кроме того, в мобильном приложении была реализована возможность отслеживания маршрутов движения судов, получения актуальной информации по перевозимым МТР с учетом выполненных погрузочно-разгрузочных работ на промежуточных пунктах доставки.

«Реализованный проект не только импортозамещает иностранные системы, которые базировались на ПО ушедших иностранных компаний, но и обеспечивает решение уникальных задач клиента, включая прогнозирование и моделирование с учетом внешних факторов. Платформа обеспечивает весь процесс управления логистикой платформ и предусматривает возможность расширения функционала под другие виды транспорта – авто, авиа, ж/д и пассажирские перевозки», – сказал исполнительный директор блока программных продуктов и решений Sitronics Group Игорь Мищенко.