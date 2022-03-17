«Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации

В госкорпорации «Росатом» разработан прототип модуля «Интеллектуальный анализ проектной документации», который предполагает применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для распознавания требований в нормативной документации. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Данный цифровой сервис позволяет увеличить производительность и скорость поиска и классификации требований, существенно оптимизируя процесс ручного мониторинга проектных требований в большом массиве документации. Искусственный интеллект разбивает текст на таргетированные фрагменты, осуществляет их классификацию и идентификацию, формируя по итогам перечень требований по заданной форме для последующей обработки специалистами.

Проект реализован компаниями Росатома «Цифрум» и «Русатом автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Первым дивизионом Росатома, внедрившим данное цифровое решение в рабочие процессы, стал РАСУ. По результатам тестирования пилотной версии приложения удалось добиться точности работы алгоритма в 90%. Т.е. разработанная бета-версия приложения находит требования в текстах технических стандартов МЭК и ИСО на английском языке с точностью в 90%. В ближайшее время решение будет апробировано на других предприятиях атомной отрасли.

«Сегодня в подобных процессах до 60% времени теряется из-за неэффективного подхода к управлению требованиями. И при этом абсолютно реально снижение перерасходов до 20% при правильном определении требований и управлению ими за счет сокращения неточных, неполных и упущенных требований. Процесс действительно рутинный, но мы уверены, что созданное решение по интеллектуальному анализу нормативной документации позволит нашим коллегам существенно экономить силы и время, доверив процесс умному алгоритму», - отметил начальник Управления стандартизации РАСУ Игорь Мищенко.

На втором этапе реализации проекта в 2022 г. в модуле «Интеллектуальный анализ проектной документации» будет повышено качество обработки документов на русском языке, интегрированы новые возможности по обработке изображений, таблиц и формул, обеспечена интеграция с смежными информационными системами.

На примере требований, содержащиеся в технических стандартах для поставщиков промышленного оборудования, разработчики пояснили, что решение задачи идентификации требований и их внесения в систему управления требованиями с помощью нового цифрового модуля может занять вдвое меньше времени, нежели при ручном выполнении, а при оптимистичном прогнозе срок выполнения может быть сокращен в 10 раз. Эксперту останется проверить результаты работы алгоритма, не тратя время на вычитывание документов, выделения необходимого текста, его идентификацию и выгрузку требований.

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«В проекте «Интеллектуальный анализ проектной документации» опыт и производственная экспертиза специалистов РАСУ в проблематике решаемой задачи была объединена с техническими компетенциями специалистов «Цифрум» в области искусственного интеллекта. Синергия компетенций и командная работа в целом позволили достичь хороших результатов», - сказал начальник отдела искусственного интеллекта «Цифрум» Денис Ларионов.

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АО «Русатом автоматизированные системы управления» - один из дивизионов госкорпорации «Росатом», системный интегратор в сфере автоматизации технологических процессов (направление «Автоматизированные системы управления технологическими процессами»), изготовления и поставки электротехнического оборудования, проектирования и сооружения электросетевых объектов (направление «Электротехника»). АО «РАСУ» предоставляет весь комплекс услуг по автоматизации и энергообеспечению объектов на всех этапах жизненного цикла: от создания концепта проекта до вывода из эксплуатации решений с последующей их модернизацией и/или заменой.

Частное учреждение по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» входит в структуру госкорпорации «Росатом» в качестве центра цифровых компетенций. Создано для внедрения в отрасли цифровых компетенций, интеграции актуальных подходов к методологии создания цифровых продуктов и поддержки процесса реализации Единой цифровой стратегии «Росатома». В рамках реализации стратегии «Цифрум» оказывает поддержку внутренней цифровизации «Росатома». Также выполняет ряд координационных функций в рамках участия «Росатома» в реализации Национальной программы «Цифровая экономика России».

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 300 предприятий и организаций, в которых работает 275 тыс. чел. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 15 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2021 гг.; шесть запланированы к выводу на рынок в 2022 г. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др.