Sitronics Group выпустила серию обновлений сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS

Сервис SiAIS является отечественным решением для мониторинга судоходства, заменяющим западные аналоги. Разработчик продолжает совершенствовать функциональность облачного сервиса. В него добавлены координатные описания якорных стоянок, классификация географических зон, анимированное воспроизведение надводной обстановки в любой точке мира и обновленный быстрый поиск.

Сервис SiAIS содержит информацию о надводной обстановке по всему миру: типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Событийная модель разработки Sitronics Group учитывает поведение судов, их путь до пункта назначения, фиксирует фактическое время судозаходов, основываясь на АИС-данных от российской спутниковой группировки.

Разработчики регулярно дополняют и совершенствуют сервис, основываясь на обратной связи пользователей. В недавнем обновлении сервиса был добавлен объединённый поиск, благодаря которому в быстром поиске отображаются не только суда, но и порты, что упрощает работу в системе.

«Сервис SiAIS непрерывно пополняется актуальными данными и совершенствуется функционально, что важно для обеспечения безопасности судоходства. Мы регулярно внедряем новые возможности для максимальной информативности и удобства пользователей. Так, разрабатываемая сейчас функциональность «умные фильтры» позволит задавать сложные условия поиска судов. Например, системе можно будет дать команду «найти информацию о судах 1987 г. постройки с портом приписки Мурманск, которые идут в Сингапур». Это очередной шаг в сторону глубокой аналитики больших данных, накопленных в нашей системе, на основе которой можно будет анализировать грузопотоки по всему миру», — сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Кроме того, в сервисе появились якорные стоянки - по карте можно быстро понять, что судно остановилось именно в зоне якорной стоянки, и нет нештатной ситуации. Новая версия отображения судов вместе с якорными стоянками улучшает читаемость карты. Кроме того, появилась возможность получать информацию о новых событиях - входе и выходе из зоны якорной стоянки, они отображаются на детальной странице судна.

Дизайнеры и разработчики занимаются и удобством интерфейса сервиса. В обновленном формуляре судна шкала, показывающая процент выполнения запланированного перехода, дополнительно учитывает время прибытия, сообщенное судоводителем. Сам путь до порта назначения регулярно пересчитывается, чтобы учитывать отклонение от маршрута и среднюю скорость движения. Список слоев системных географических зон был расширен Исключительными экономическими зонами.

Одним из заметных изменений последнего времени стала экспериментальная визуализация надводной обстановки - реализовано анимированное воспроизведение в любой точке мира. Это позволяет вживую видеть, как суда двигались в прошлом. В случаях, когда нужно воспроизвести маршрут конкретного судна, это можно сделать прямо из формуляра судна.