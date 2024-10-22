Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю

Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования космического аппарата на скорости 600 – 1750 Мбит/с. При этом разработчикам космической компании удалось добиться оптимальных размеров блока для его интеграции на борту любых спутников, в том числе малых форм – вес оборудования не превышает 15 кг.

Аппаратура собственной разработки позволит частной космической компании не только ускорить процесс серийного производства спутников, но и оптимизировать затраты на их производство. Кроме того, одной из задач было сделать аппаратуру универсальной и применимой в космических аппаратах как российских космических компаний, так и зарубежных.

«Производство собственного оборудования и аппаратуры – одна из наших стратегических задач. Это гарантия независимости как самой компании, так и отечественной космической отрасли в целом. Победа в конкурсе говорит о том, что в компании «Спутникс» работают высококлассные специалисты с уникальными компетенциями», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.