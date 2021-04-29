Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ»

«Лаборатория Касперского» и НПЦ «ЭЛВИС» сообщают об успешной интеграции радиолокационной станции «ЕНОТ» в экосистему Kaspersky Antidrone. Обновлённый программно-аппаратный комплекс представляет собой передовое решение для защиты от беспилотников для транспортной инфраструктуры, промышленных объектов и мест с большим скоплением людей.

Включение технологии радиолокационного обнаружения «ЕНОТ» в решение Kaspersky Antidrone расширило возможности комплекса. Работающий в Х-диапазоне радар «ЕНОТ» посылает сигнал в частотном диапазоне 9,2 ГГЦ- 9,4 ГГЦ и может обнаружить объект в воздухе на расстоянии до 1 800 метров по отражённому сигналу. На следующем этапе подключается опорно-поворотное устройство Kaspersky Antidrone для классификации объекта как беспилотного летального аппарата (БПЛА). Дальнейшая более точная классификация объектов происходит благодаря программному обеспечению на базе нейронных сетей. Ещё одно новое преимущество системы — возможность обнаруживать БПЛА в режиме радиомолчания. Таким образом, даже в случае движения дрона по полётному заданию без управляющих команд от пилота система сможет обнаружить коптер и классифицировать его в автоматическом режиме.

Благодаря интеграции с системой «ЕНОТ» и модулем радиочастотного обнаружения от Rohde & Schwarz решение Kaspersky Antidrone теперь обеспечивает трёхслойную защиту объекта: по излучаемому радиосигналу, радиолокационному анализу и обработке видеоданных нейронной сетью. Три технологии дополняют друг друга, обеспечивая максимально возможную защиту от злонамеренного и любого потенциально опасного использования дронов.

Экспертный опыт «Лаборатории Касперского» позволяет находить передовые технологии и включать их в свою экосистему. Высокие результаты испытаний радаров «ЕНОТ» для Kaspersky Antidrone позволили дополнить экосистему комплекса технологией радиолокационного обнаружения БПЛА. Интеграция лучших решений узкого спектра действия, таких как радиолокационное обнаружение, в Kaspersky Antidrone демонстрирует гибкость экосистемы комплекса от «Лаборатории Касперского» и инновационность подхода к технологическим партнёрствам.

«Стратегически важным для нас является подключение радарных технологий для формирования передовых решений по защите воздушного пространства. Сотрудничество с НПЦ “ЭЛВИС” — это ещё один шаг в сторону создания безопасного будущего в сфере беспилотной авиации», — комментирует Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.

«Партнёрство с “Лабораторией Касперского” позволит нам предложить рынку комплексное решение, направленное на обеспечение высокого уровня безопасности охраняемых объектов. На наш взгляд, такое сотрудничество двух высокотехнологичных отечественных компаний позволит вывести на рынок эффективное решение, востребованное не только внутри страны, но и в мире», — говорит Антон Семилетов, генеральный директор АО НПЦ «ЭЛВИС».

Разработка станции «ЕНОТ» ведётся с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ), который предоставил льготный кредит АО НПЦ «ЭЛВИС» в размере 75 миллионов рублей на организацию серийного производства.