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«Росэлектроника» разработала систему контроля состояния судов и обеспечения навигационной безопасности

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал систему контроля состояния судов и обеспечения навигационной безопасности. Решение гарантирует возможность аварийного оповещения во всех районах Глобальной морской системы связи при бедствии. Изделия на 100% производятся из отечественных комплектующих и способны заменить импортное оборудование. Начало серийного производства и внедрение аппаратуры запланировано на 2024 г.

Аппаратно-программная платформа передачи данных позволяет контролировать состояние судна и экипажа на всем маршруте, а также обеспечивает экстренную связь с судами вне зависимости от места их нахождения. Входящее в состав решения оборудование устанавливается на кораблях и объектах береговой инфраструктуры.

Платформа создана специалистами НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику») и построена на базе отечественных радиопередающего и радиоприемного устройств «Нептун ПВ/КВ» и «РПУ-ПВ/КВ».

Кроме того, система включает автоматизированное рабочее место оператора, планшет обстановки, приемник автоматической идентификационной системы, антенно-фидерные устройства, коммутаторы, модемы, а также Wi-Fi-оборудование и планшеты дежурных специалистов.

«Во всех районах глобальной морской системы связи должна быть обеспечена постоянная возможность аварийного оповещения. Применение современных методов конструирования и проектирования позволило нашим инженерам в кратчайшие сроки создать отечественную систему контроля судов и навигационной безопасности, не уступающую зарубежным образцам, а по ряду показателей – превосходящую их», – сказал временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.

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