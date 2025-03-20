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Навмарин НПП
ООО НПП «НавМарин» является поставщиком комплексных систем навигации и связи с применением собственных разработок под торговой маркой NavCom, а также с использованием ОЕМ-компонентов мировых производителей. Компания имеет Свидетельство о признании Российского Классификационного Общества, Свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства и Сертификат соответствия Оборонного Регистра. Ее продукция используется на речных и морских судах различных типов и классов. Предприятие осуществляет поставки радионавигационного оборудования в адрес компаний судоходной, судостроительной и судоремонтной отраслей Российской Федерации.
Навмарин НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 200 1
|РусГИС Технологии 2 1
|Intel Corporation 12239 1
|ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
|Мигалин Алексей 4 4
|Бутин Вячеслав 11 1
|Афанаскин Олег 2 1
|Губернаторов Сергей 1 1
|Сидоркин Артем 1 1
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