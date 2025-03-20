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Навмарин НПП

ООО НПП «НавМарин» является поставщиком комплексных систем навигации и связи с применением собственных разработок под торговой маркой NavCom, а также с использованием ОЕМ-компонентов  мировых производителей. Компания имеет Свидетельство о признании Российского Классификационного Общества, Свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства и Сертификат соответствия Оборонного Регистра. Ее продукция используется на речных и морских судах различных типов и классов. Предприятие осуществляет поставки радионавигационного оборудования в адрес компаний судоходной, судостроительной и судоремонтной отраслей Российской Федерации.


20.03.2025 НПП «НавМарин» заключило соглашение о сотрудничестве с «Независимым центром перспективных разработок» 5
23.05.2022 Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования 1
17.05.2022 В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе 1
24.06.2021 В России разработали новый навигационный комплекс для речных судов 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
13.04.2021 В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Навмарин НПП и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 200 1
РусГИС Технологии 2 1
Intel Corporation 12239 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 85 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 28 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2861 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7006 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1419 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 143 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1666 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13998 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4200 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1069 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 546 1
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NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Linux OS 10079 2
Lotsia - Лоция ВВП 2 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 469 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 1
Навмарин - NavCom Voyager 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2775 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 1
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