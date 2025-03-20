Навмарин НПП

ООО НПП «НавМарин» является поставщиком комплексных систем навигации и связи с применением собственных разработок под торговой маркой NavCom, а также с использованием ОЕМ-компонентов мировых производителей. Компания имеет Свидетельство о признании Российского Классификационного Общества, Свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства и Сертификат соответствия Оборонного Регистра. Ее продукция используется на речных и морских судах различных типов и классов. Предприятие осуществляет поставки радионавигационного оборудования в адрес компаний судоходной, судостроительной и судоремонтной отраслей Российской Федерации.