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В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках

Техника
, Текст: Владимир Бахур

На рынке появилась портативная двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 российского производства, которая не тонет в воде и работает одновременно в двух диапазонах – речном и морском. Разработка позволяет экономить на устройствах связи и не приобретать две отдельные рации.

Каждый владелец судна обязан иметь на борту радиостанцию – таковы правила безопасности. Во время плавания на море используются УКВ радиостанции с морским диапазоном частот, а на внутренних водных путях (реки, озера) применяются УКВ радиостанции речного диапазона. Для судов смешанного плавания (река-море) на борту необходимо иметь УКВ радиостанции обеих типов, принимающие и отправляющие сообщения в двух разных диапазонах. Это не всегда удобно и экономически выгодно.

«Носимая двухдиапазонная УКВ радиостанция NavCom СРС-305 (NavCom СРС-305А - версия для судов, поднадзорных ГИМС) предназначена для организации служебной радиосвязи на судне и диспетчерской радиосвязи между судами как морского, так и внутреннего плавания», - говорится в технической документации на радиостанцию. Среди особенностей радиостанции – быстрое переключение между речным и морским диапазонами для совершения вызова с возможностью прослушивания двух диапазонов одновременно.

navcomsrs305.jpg

При возникновении ЧС NavCom СРС-305 позволяет подать сигнал бедствия (используется ЦИВ - цифровой избирательный вызов) с указанием координат происшествия за счёт встроенного ГНСС-приёмника ГЛОНАСС/GPS и типа бедствия - человек за бортом, пожар, посадка на мель, столкновение, затопление и т.д.

Во время попадания в воду радиостанция автоматически подает сигнал бедствия и координаты. NavCom СРС-305 является нетонущей и останется на плаву до прибытия помощи, мелькая яркими вспышками, что служит хорошим ориентиром в темное время суток. Имеет степень влагозащиты корпуса IP67. Остаётся работоспособной после падения в воду (и, как случайно выяснилось во время испытаний, – на бетон) с 20-метровой высоты.

«Двухдиапазонная радиостанция NavCom СРС-305 производства компании «НавМарин» является новшеством на российском рынке судовых радиостанций. При разработке радиостанций соблюдаются все требования РРР и РМРС, Технического регламента о безопасности объектов водного транспорта, а также учитываются пожелания капитанов судов. В радиостанциях применяются новые схемотехнические решения и элементная база, что делает их современными радиостанциями для нужд судовой радиосвязи», - отмечается в описании прибора.

NavCom СРС-305 подойдет для использования во время рыбалки, катании на яхтах и парусниках в районах смешанного плавания. Радиостанцией также можно укомплектовывать мобильные группы, задача которых перемещаться на плавсредствах между объектами или судами, при этом оператор, при необходимости, может получать достоверные координаты каждой радиостанции.



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