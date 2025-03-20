ООО «НЦПР» специализируется на разработке радиоэлектронных изделий различного назначения. С 1994 года занимается поставками оборудования, разработкой программных средств и созданием технологических радиосетей обмена данными на узкополосных радиомодемах диапазонов ОВЧ и УВЧ. Имеет практический опыт создания инфраструктуры связи для автоматизированных систем управления на предприятиях промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Является разработчиком отечественной радиотехнической платформы ГЕПАРД для узкополосных технологических радиосетей обмена данными.