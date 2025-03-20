НПП «НавМарин» заключило соглашение о сотрудничестве с «Независимым центром перспективных разработок»

В марте 2025 г. заключено соглашение о сотрудничестве между ООО НПП «НавМарин» и ООО «Независимый центр перспективных разработок» (ООО « НЦПР»), целью которого является объединение научно-технического потенциала в целях установления, укрепления и всестороннего развития взаимовыгодного сотрудничества в части использования современных узкополосных радиосетей обмена данными на базе отечественной радиотехнической платформы «Гепард» в интересах развития и эксплуатации системы связи и обмена данными Федерального агентства морского и речного транспорта ФГУП «Росморречфлот». Об этом CNews сообщили представители «НавМарин».

В рамках совместных работ предусматривается адаптация программно-технических решений, разрабатываемых в рамках радиотехнической платформы «Гепард», c судовыми электронными картографическими навигационными системами NavCom Voyager , производимыми ООО НПП «НавМарин». Предполагается, что такой подход позволит повысить безопасность навигации за счет более оперативного обновления электронных навигационных карт и получения доступа к ним со стороны экипажей судов, в том числе, находящихся в районах, в которых в настоящее время отсутствует надежная инфраструктура связи.

По заявлению генерального директора ООО НПП «НавМарин» Лилианы Мигалиной, сотрудничество с ООО «НЦПР» планируется начать с проведения серии натурных испытаний по доведению корректуры и оперативной информации до судов внутреннего водного транспорта в оперативной зоне ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» с отображением полученных данных в электронной картографической системе. Данная задача должна решаться в режиме времени, близком к реальному, с использованием каналов связи общего пользования GSM/LTE и технологической радиосети обмена данными УКВ-диапазона.

По оценке генерального директора ООО «НЦПР» Вагана Саруханова, заключенное соглашение позволит адаптировать оборудование платформы «Гепард» к техническим требованиям, предъявляемым перспективными средствами обмена данными ФГУП «Росморречфлот» на внутренних водных путях, и организовать более тесное взаимодействие в процессе создания перспективных образцов радиотехнической платформы «Гепард».

ООО НПП «НавМарин» является поставщиком комплексных систем навигации и связи с применением собственных разработок под торговой маркой NavCom, а также с использованием ОЕМ-компонентов мировых производителей. Компания имеет свидетельство о признании Российского Классификационного Общества, свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства и сертификат соответствия Оборонного Регистра. Ее продукция используется на речных и морских судах различных типов и классов. В настоящее время предприятие осуществляет поставки радионавигационного оборудования в адрес компаний судоходной, судостроительной и судоремонтной отраслей России.

ООО «НЦПР» специализируется на разработке радиоэлектронных изделий различного назначения. С 1994 г. занимается поставками оборудования, разработкой программных средств и созданием технологических радиосетей обмена данными на узкополосных радиомодемах диапазонов ОВЧ и УВЧ. Имеет практический опыт создания инфраструктуры связи для автоматизированных систем управления на предприятиях промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Является разработчиком отечественной радиотехнической платформы «Гепард» для узкополосных технологических радиосетей обмена данными.