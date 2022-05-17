В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе

В России начали разработку оборудования на отечественной элементной базе для спасения морских судов. На данный момент по большей части такие устройства на российских судах — зарубежные. К 2025 г. предполагается серийно производить в России такие устройства и обязательно их устанавливать на отечественные суда.

Импортозамещение в судостроении

Как выяснил CNews, в России начали разработку радиооборудования на отечественной элементной базе для спасения морских судов. Опытно конструкторские работы для этих целей в рамках тендера заказал Центральный научно-исследовательский институт «Курс». Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Оборудование относится к Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Архитектура такой системы гарантирует, что судно, терпящее бедствие в любой точке мирового океана, должно всегда быть услышанным и могло дать ответ. ГМССБ состоит из разных систем связи, включая спутниковую, наземную и судовую радиосвязь. В нее входят устройство передачи сигнала бедствия, радиолокационный ответчик, радиолокатор, система передачи местоположения и т.д.

«Анализ рынка радиооборудования ГМССБ показал, что предприятия отечественной промышленности производят незначительное количество приборов и систем средств ГМССБ и серийно их не выпускают, а в основном, занимаются установкой и обслуживанием зарубежных образцов аппаратуры ГМССБ на гражданских судах России», — говорится в техническом задании.

Заказчик работ («Курс») занимается проблемами системного проектирования корабельного и судового радиоэлектронного оборудования, а также является разработчиком и интегратором судовых и корабельных радионавигационных систем.

Когда ждать российское оборудование

В техзадании говорится о серьезном отставании отечественной аппаратуры на мировом рынке в данном сегменте промышленности и об отсутствии разработок перспективного радиоэлектронного оборудования с использованием прогрессивных технологий.

Создается отечественное устройство для спасения морских судов

Разрабатываемое радиооборудование будет представлять собой блок приемопередатчика и блок управления, осуществляющих прием и передачу сигналов для обеспечения ГМССБ. Изделие должно в кратчайший срок передавать и принимать оповещения о бедствии, срочности и безопасности судна.

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Результаты работы предполагается использовать для подготовки и последующего серийного производства радиоустановки и для обязательного ее внедрения на отечественные морские суда. Сроки внедрения, согласно техзаданию, установлены не позднее 2025 г.

Изготовление данной техники предусмотрено госпрограммой «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» и стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 г.

Подробности тендера

Тендер на упомянутые работы опубликован 17 мая 2022 г. в формате открытого конкурса, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 2 июня, итоги конкурса будут подведены 9 июня. Максимальная цена договора может составить 52,8 млн руб.

Исполнителю предстоит разработать комплект необходимой документации, а также изготовить и провести испытание опытного образца изделия с цифровым избирательным вызовом на отечественной элементной базе. Работы должны быть завершены до 1 октября 2023 г.