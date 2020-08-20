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«Росэлектроника» разработала отечественную аппаратуру связи для оснащения Северного морского пути

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественное радиопередающее устройство для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ России.

Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами «река-море». Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, срочности и безопасности, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, узкополосное буквопечатание и цифровой избирательный вызов (ЦИВ).

Аппаратура разработана входящим в холдинг «Росэлектроника» НИИ «Нептун».

«Новое радиопередающее устройство стало первым в линейке средств связи для инфраструктуры гражданского флота, запланированных нашим предприятием к разработке. Оборудование соответствует требованиям Минтранса России и ГМССБ. Сертификационные испытания изделия планируется завершить до конца 2020 г. В перспективе НИИ «Нептун» готов выпускать до 40 комплектов ежегодно», - отметил директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

Радиопередающая аппаратура «Нептун ПВ/КВ» будет впервые представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех.

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