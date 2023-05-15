MarTech Sales management Sales Funnel Воронка продаж marketing funnel маркетинговая воронка
Воронка продаж (или маркетинговая воронка) — концепция, принцип распределение клиентов по этапам (стадиям) процесса продажи чего-либо от первого контакта с рекламируемым продуктом до его приобретения.
Воронка продаж — инструмент аналитики, позволяющий понять, как именно потенциальный клиент становится состоявшимся. То есть разобраться, что именно привлекает его в товаре или услуге и как он приходит к решению о приобретении.
Если знать все описанные выше этапы, через которые клиент приходит к покупке, можно контролировать (корректировать) его поведение, побуждая интерес к покупке. «Воронка» не просто метафора, а максимально емкое слово, описывающее процесс, так как при графическом выражении этого явления, оно будет походить на перевернутую пирамиду. Ключевая ценность маркетинговой воронки заключается в том, что огромное количество потенциальных клиентов можно разбить на отдельные сегменты и выделить их схожие интересы, предпочтения, поведение. Такой подход показывает высокую эффективность в любых продажах.
Главная цель воронки продаж — создать условия для максимального контроля над всеми этапами коммуникации и с определенной точностью (в каждом случае разной) дать прогноз относительно событий в продажах.
Среди основных задач маркетинговой воронки — обеспечение:
- контроля качества коммуникации с потребителем;
- наглядности свойств каждого этапа на пути к выстраиванию коммуникации;
- влияния на менеджмент, что позволяет управлять каждым этапом коммуникации;
- возможности распланировать функционирование менеджмента;
- возможности планирования маркетинговых взаимодействий с клиентом.
MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бар-Бирюкова Мария 69 7
|Тарасенко Владимир 25 4
|Кулешов Сергей 36 4
|Миронович Филипп 12 3
|Савков Леонид 32 3
|Чехонин Антон 65 3
|Инютин Артем 86 2
|Клочков Алексей 34 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Столбова Екатерина 14 2
|Трифонов Андрей 8 2
|Щуров Алексей 9 2
|Варламов Кирилл 41 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Чегодаев Станислав 4 2
|Павлов Александр 52 2
|Добжинский Виталий 3 2
|Гриценко Андрей 3 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Злобин Александр 4 1
|Фролова Светлана 41 1
|Тугов Александр 11 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Махновский Александр 5 1
|Козлов Иван 21 1
|Бедарев Виталий 17 1
|Врацкий Андрей 64 1
|Урусов Виктор 76 1
|Востриков Юрий 27 1
|Шпак Василий 127 1
|Паршин Максим 285 1
|Чернышенко Дмитрий 465 1
|Аксенов Андрей 22 1
|Юдина Алсу 1 1
|Горелкин Антон 64 1
|Пронин Антон 10 1
|Павлов Иван 53 1
|Шадаев Максут 676 1
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