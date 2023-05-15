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MarTech Sales management Sales Funnel Воронка продаж marketing funnel маркетинговая воронка

MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка

Воронка продаж (или маркетинговая воронка) — концепция, принцип распределение клиентов по этапам (стадиям) процесса продажи чего-либо от первого контакта с рекламируемым продуктом до его приобретения.

Воронка продаж — инструмент аналитики, позволяющий понять, как именно потенциальный клиент становится состоявшимся. То есть разобраться, что именно привлекает его в товаре или услуге и как он приходит к решению о приобретении.

Если знать все описанные выше этапы, через которые клиент приходит к покупке, можно контролировать (корректировать) его поведение, побуждая интерес к покупке. «Воронка» не просто метафора, а максимально емкое слово, описывающее процесс, так как при графическом выражении этого явления, оно будет походить на перевернутую пирамиду. Ключевая ценность маркетинговой воронки заключается в том, что огромное количество потенциальных клиентов можно разбить на отдельные сегменты и выделить их схожие интересы, предпочтения, поведение. Такой подход показывает высокую эффективность в любых продажах.

Главная цель воронки продаж — создать условия для максимального контроля над всеми этапами коммуникации и с определенной точностью (в каждом случае разной) дать прогноз относительно событий в продажах.

Среди основных задач маркетинговой воронки — обеспечение:

  • контроля качества коммуникации с потребителем;
  • наглядности свойств каждого этапа на пути к выстраиванию коммуникации;
  • влияния на менеджмент, что позволяет управлять каждым этапом коммуникации;
  • возможности распланировать функционирование менеджмента;
  • возможности планирования маркетинговых взаимодействий с клиентом.

15.05.2023 Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
18.04.2023 Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании 1
11.04.2023 Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud» 1
10.04.2023 «Первый бит» перевел производителя стройматериалов «Фибратек» на 1С:ERP 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 2
28.03.2023 «Авито» предложил рекламодателям премиум-форматы 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
06.02.2023 Безбумажный офис F.Doc стал доступен в CRM-системе «Битрикс24» 1
22.12.2022 Navicon расширит возможности CRM для NF Group 1
06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

 1
01.11.2022 Клиенты GloraX смогут оформить цифровую подпись полностью онлайн 1
03.10.2022 Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся» 1
22.09.2022 «Яндекс» представил простые и эффективные инструменты для продвижения товаров за пределами маркетплейсов 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
05.09.2022 «ЦМД-софт» разработала и сопровождает CRM-систему СПАО «Ингосстрах» 1
25.08.2022 «Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов 1
08.08.2022 Тестовая статья Абумова 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
26.05.2022 Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге 1
25.05.2022 «Яндекс» запустил новые большие форматы на главной странице 1
21.04.2022 «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM 2
19.04.2022 Новый функционал BI 1
25.03.2022 Покупатели увидят на «Яндекс Маркете» фирменные магазины брендов 1
14.02.2022 Газпромбанк нашел способ защиты от квантовых кибератак 1
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» 1
03.02.2022 «Норбит» автоматизировал проектные продажи в компании «Сен-Гобен строительная продукция рус» 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 2
03.12.2021 «Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих

 1
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» 1
14.10.2021 Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 1

Публикаций - 221, упоминаний - 233

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23674 21
7144 19
1С-ИжТиСи 6456 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6361 12
Yandex - Яндекс 5873 10
Корус Консалтинг ГК 1088 9
Terrasoft - Террасофт 196 8
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 256 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1855 7
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 540 6
SAP SE 4953 6
Ланит - Норбит - Norbit 304 6
Oracle Corporation 6366 6
1С-Битрикс - Bitrix 506 6
Meta Platforms - Facebook 4349 5
IBM - International Business Machines Corp 9232 5
GMCS 346 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 665 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10208 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2815 4
Cisco Systems 4911 4
Oracle Siebel Systems 503 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9729 3
Huawei 3559 3
Ansoft - Ансофт 39 3
Google LLC 11068 3
1С-Рарус 812 3
Docsvision - ДоксВижн 975 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 2
Amazon Inc - Amazon.com 2828 2
SAP CIS - САП СНГ 838 2
АйТи 1300 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 517 2
Газинформсервис - ГИС 114 2
Крок - Croc 1724 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 140 2
VK - Mail.ru Group 3232 2
Dell EMC 4945 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 730 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 612 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5994 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6275 4
Лента - Сеть розничной торговли 1756 3
ВсеИнструменты.ру 230 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 97 3
Почта России ПАО 2027 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 258 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2458 3
ФРИИ - Акселератор Спринт 5 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 188 2
TMT Investments 110 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1882 2
Fun&Sun - TUI Group - туристическая компания 15 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 338 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 938 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 684 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1030 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
Связной ГК 1346 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 30 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 2
X5 Group 844 2
РЖД - Российские железные дороги 1657 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 337 1
Альфа-Банк 1615 1
Рускон - Ruscon 4 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 64 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 196 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 33 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 449 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 245 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1225 1
Ингосстрах СПАО 347 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18337 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9411 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10550 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 161 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 206 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 296 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 263 1
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2128 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 335 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 1
Президент Российской Федерации 3788 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3812 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2485 1
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Махновский Александр 5 1
Козлов Иван 21 1
Бедарев Виталий 17 1
Врацкий Андрей 64 1
Урусов Виктор 76 1
Востриков Юрий 27 1
Шпак Василий 127 1
Паршин Максим 285 1
Чернышенко Дмитрий 465 1
Аксенов Андрей 22 1
Юдина Алсу 1 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3373 3
Европа Восточная 3006 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 744 3
Азия - Азиатский регион 5087 3
Украина 7347 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 341 2
Куба - Республика 323 2
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Европа Северная - Скандинавия 517 2
Россия - ДФО - Магаданская область 363 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 709 2
Россия - Сибирь 2158 2
Америка Латинская 1701 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1175 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1001 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 805 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 792 2
Россия - ДФО - Амурская область 564 2
Россия - СФО - Новосибирск 3774 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1224 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2059 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42837 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21057 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 21
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1158 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42626 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6969 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14335 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11008 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10785 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5529 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15392 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6219 9
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация 107 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1702 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5123 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1856 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4268 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5267 7
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 43 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2519 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2234 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3286 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4752 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24666 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2242 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2485 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4345 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2633 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5018 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2770 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1780 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8447 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3991 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1347 5
Экспорт - Экспортные операции 2773 5
Английский язык 6213 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1310 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3885 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5572 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4314 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 1
23ABC News 167 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 54 1
Sputnik 57 1
Rambler - Секрет фирмы 34 1
Gartner - Гартнер 3490 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7519 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2359 2
Aberdeen Group 48 2
IDC - International Data Corporation 4859 1
Data Insight - Исследовательское агентство 101 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 329 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 732 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 594 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 179 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 43 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 170 1
ТГУ - Томский государственный университет 129 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11773 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 883 1
CNews AWARDS - награда 419 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
Oracle OpenWorld 65 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2111 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
День молодёжи - 27 июня 698 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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