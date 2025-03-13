«Битрикс24» добавил возможность строить консолидированные BI-отчеты с «1С»

По внутренней аналитике компании, в 2024 г. использование отчетов, созданных в BI-конструкторе «Битрикс24» увеличилось более чем на 160%. Всего было создано более 23 тыс. отчетов. Наибольшей популярностью BI-конструктор пользуется у крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

BI-конструктор — инструмент, в котором можно создавать аналитические отчеты на основе данных бизнеса. С помощью наборов данных можно строить графики и анализировать показатели организации. Например, количество закрытых сделок за месяц или показатели менеджеров.

Ранее отчеты можно было создавать только на внутренних данных инструментов «Битрикс24». Сейчас у клиентов появилась возможность строить из разрозненных данных консолидированную отчетность. В частности, теперь данные можно загружать из «1С», рекламных платформ: «Яндекс.Директ», «ВКонтакте» и Google Ads. Кроме того, в качестве источников данных можно использовать загружаемые CSV-файлы.

Примеры отчетов, которые можно собрать в «Битрикс24»: расходная часть; ФОТ; основные средства; амортизационные расходы; расходы на CAPEX; маркетинг и продажи.

Коннекторы к внешним источникам данных позволяют строить крупные PnL- и маркетинговые отчеты. Чаще всего потребность в такой аналитике возникает как у крупного бизнеса, так и СМБ-сегмента. Возможность автоматически строить консолидированные отчеты может сэкономить ресурс команды и затраты на интеграцию аналитики.