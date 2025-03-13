Разделы

Цифровизация
|

«Битрикс24» добавил возможность строить консолидированные BI-отчеты с «1С»

По внутренней аналитике компании, в 2024 г. использование отчетов, созданных в BI-конструкторе «Битрикс24» увеличилось более чем на 160%. Всего было создано более 23 тыс. отчетов. Наибольшей популярностью BI-конструктор пользуется у крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

BI-конструктор — инструмент, в котором можно создавать аналитические отчеты на основе данных бизнеса. С помощью наборов данных можно строить графики и анализировать показатели организации. Например, количество закрытых сделок за месяц или показатели менеджеров.

Ранее отчеты можно было создавать только на внутренних данных инструментов «Битрикс24». Сейчас у клиентов появилась возможность строить из разрозненных данных консолидированную отчетность. В частности, теперь данные можно загружать из «», рекламных платформ: «Яндекс.Директ», «ВКонтакте» и Google Ads. Кроме того, в качестве источников данных можно использовать загружаемые CSV-файлы.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Примеры отчетов, которые можно собрать в «Битрикс24»: расходная часть; ФОТ; основные средства; амортизационные расходы; расходы на CAPEX; маркетинг и продажи.

Коннекторы к внешним источникам данных позволяют строить крупные PnL- и маркетинговые отчеты. Чаще всего потребность в такой аналитике возникает как у крупного бизнеса, так и СМБ-сегмента. Возможность автоматически строить консолидированные отчеты может сэкономить ресурс команды и затраты на интеграцию аналитики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще