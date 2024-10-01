Smart Engines сделала ИИ для распознавания документов доступнее для малого и среднего бизнеса

Smart Engines запустила программу, направленную на повышение доступности систем распознавания документов на базе искусственного интеллекта для компаний малого и среднего бизнеса. Теперь субъекты МСП, в том числе с муниципальным участием, смогут приобрести флагманские технологии распознавания паспорта, СНИЛС, свидетельств ЗАГС, водительских прав, СТС, ПТС и других удостоверяющих документов для идентификации клиентов и найма сотрудников по специальным ценам и в удобной для интеграции сборке.

В программе участвует Low-Code-решение Smart Engines для распознавания и проверки подлинности удостоверяющих документов и небиометрической сверки лиц Smart ID Engine. Система легко интегрируется в любые приложения заказчика, позволяет ускорить онбординг, клиентское обслуживание, оформление новых сотрудников и повысить конверсию воронки продаж. Благодаря применению уникальной разработки компании – сверхлегких 4,6-битных нейросетей – технология обеспечивает высокую скорость и точность распознавания без использования GPU. Время распознавания данных основного разворота паспорта составляет 0,15 секунды, а страницы с пропиской – 0,4 секунды.

Программное решение Smart ID Engines умеет автоматически извлекать данные из всех страниц паспорта РФ, включая рукописные поля основного разворота, печатный и рукописный адрес прописки и все другие штампы. Система также может распознавать водительское удостоверение, СНИЛС, СТС, ПТС, свидетельство о рождении и еще более 2,7 тыс. типов удостоверяющих документов на 103 языках.

Для обеспечения защиты бизнеса и граждан от мошеннических действий в решении реализована проверка на подлинность паспорта и других документов по более чем 60 параметрам. В процессе идентификации клиентов участникам программы будет доступна небиометрическая сверка лиц. Система сравнивает два изображения — фотографию в документе и селфи предъявителя — и дает оценку, насколько они похожи, при этом не выделяя биометрические дескрипторы.

Системы Smart Engines не требуют выхода в интернет и работают on-premise в контуре заказчика. В процессе распознавания данные и изображения не передаются в облачные сервисы или посторонним лицам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса.

«Сегодня Smart Engines выступает поставщиком технологий искусственного интеллекта ВТБ, Альфа-Банка, Совкомбанка, Т-Банка, МТС, ФНС, РЖД и других крупных компаний, которые находятся в авангарде цифровой трансформации. Основными критериями их выбора системы распознавания документов являются точность, скорость, технологическая и информационная безопасность. Мы видим потребность в системах распознавания на базе ИИ со стороны компаний малого и среднего бизнеса и хотим, чтобы наши технологии стали доступны абсолютно всем», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Продукты Smart Engines совместимы с операционными системами «Аврора», Android, iOS, MS Windows, Linux, «Эльбрус», «Ред ОС», Astra Linux, «Альт» и обеспечивают бесшовную интеграция с «1С», другими кадровыми, бухгалтерскими и RPA-системами.

Ранее Минцифры России присвоило всем программным продуктам Smart Engines статус ПО с искусственным интеллектом. Организации, внедряющие в свои процессы системы ИИ, могут получить льготы со стороны государства, включая снижение выплат по налогу на прибыль. Эта мера поддержки введена в 2023 г. для стимулирования спроса на отечественное ПО и высокотехнологичное оборудование.