CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами

Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Управление продажами», входящий в состав решения Digital Q.CRM и предназначенный для управления процессом продаж на каждом этапе. Он помогает в планировании, постановке и декомпозиции целей продаж, формировании воронок, управлении пресейлами, расчете KPI и аналитике ключевых метрик. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Обновление функционала продукта коснулось работы с лидами. «Управление продажами» дает возможность сотрудникам департамента продаж и пресейла в компаниях из любых отраслей экономики: регистрировать лиды, поступающие из разных источников; фиксировать ответственных сотрудников по лидам; обеспечивать жизненный цикл работы с лидами; планировать и осуществлять коммуникации по лидам, фиксировать результаты.

Лиды могут создаваться из различных источников: посадочные страницы, обращения по электронной почте, ссылки по итогам маркетинговых мероприятий с большим количеством участников (например, вебинаров). Так, «Управление продажами» поддерживает массовое создание лидов.

Продукт предоставляет рабочее место для сотрудников компании и единое окно обслуживания клиентов. В нем можно найти всю необходимую информацию о продуктах организации, лидах, регистрировать обращения клиентов, формировать воронку продаж по продуктовому ряду.

Продукт взаимодействует с продуктовой фабрикой от «Диасофт» (Digital Q.ProductFactory – решением для централизованного управления продуктами, услугами, тарифами). Он также может быть интегрирован с любым другим продуктовым справочником клиента.

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукт «Управление продажами» в составе решения Digital Q.CRM. Вскоре в нем будет реализована интеграция с системой «1С» в части работы с лидами.