Разделы

ПО Софт
|

CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами

Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Управление продажами», входящий в состав решения Digital Q.CRM и предназначенный для управления процессом продаж на каждом этапе. Он помогает в планировании, постановке и декомпозиции целей продаж, формировании воронок, управлении пресейлами, расчете KPI и аналитике ключевых метрик. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Обновление функционала продукта коснулось работы с лидами. «Управление продажами» дает возможность сотрудникам департамента продаж и пресейла в компаниях из любых отраслей экономики: регистрировать лиды, поступающие из разных источников; фиксировать ответственных сотрудников по лидам; обеспечивать жизненный цикл работы с лидами; планировать и осуществлять коммуникации по лидам, фиксировать результаты.

Лиды могут создаваться из различных источников: посадочные страницы, обращения по электронной почте, ссылки по итогам маркетинговых мероприятий с большим количеством участников (например, вебинаров). Так, «Управление продажами» поддерживает массовое создание лидов.

Продукт предоставляет рабочее место для сотрудников компании и единое окно обслуживания клиентов. В нем можно найти всю необходимую информацию о продуктах организации, лидах, регистрировать обращения клиентов, формировать воронку продаж по продуктовому ряду.

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению
Технологии идей

Продукт взаимодействует с продуктовой фабрикой от «Диасофт» (Digital Q.ProductFactory – решением для централизованного управления продуктами, услугами, тарифами). Он также может быть интегрирован с любым другим продуктовым справочником клиента.

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукт «Управление продажами» в составе решения Digital Q.CRM. Вскоре в нем будет реализована интеграция с системой «» в части работы с лидами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

В России создано ПО для управления БПЛА через сотовые сети

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Россия под атакой. Излюбленной целью кибершпионов стал госсектор

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще