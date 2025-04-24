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Треть заявок на бронь у застройщика уходит к конкурентам из-за позднего ответа: исследование Profitbase

Разработчик цифровой экосистемы для девелоперов Profitbase поделился аналитикой продаж девелоперов. Эксперты изучили поведение клиентов на основании 15 тыс. сделок застройщиков, чтобы выявить причины потери заявок на бронирование. Одним из факторов оказалось отсутствие возможности оставить заявку онлайн. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Работа отдела продаж девелопера, как правило, сводится к обзвону заявок, полученных через формы для сбора номеров телефона. Согласно результатам опроса SuperJob, сейчас только трое из десяти россиян отвечают на звонки с неизвестных номеров. Современные пользователи предпочитают проходить первые этапы воронки продаж через цифровые каналы.

В Profitbase провели исследование и выяснили, в какое время клиенты чаще всего бронируют квартиры. Для этого проанализировали 15 тыс. сделок, проведенных при помощи инструментов онлайн-бронирования. Анализ поведения пользователей показал, что 19% платных бронирований происходит в нерабочее время, а еще 16% — в выходные дни. Высока вероятность, что к моменту звонка менеджера клиент забронирует квартиру у другого застройщика или просто не ответит на ваш звонок.

«Решение этой проблемы не требует дополнительных усилий от отдела продаж. Если на сайте застройщика есть полноценный функционал онлайн-брони, пользователь сможет сам забронировать понравившуюся квартиру и оплатить бронь в удобное для него время. Весь процесс пройдет без участия менеджера, но данные попадут ему в CRM», — сказала Ксения Тесленко, коммерческий директор Profitbase.

Кроме того, в Profitbase сравнили периоды от получения лида до бронирования с использованием сервиса онлайн-бронирования и без него. По результатам анализа 67 тыс. сделок выяснилось: срок от первого звонка до бронирования занимает в среднем на восемь дней меньше, если девелопер дает клиенту возможность оплатить бронь квартиры онлайн.

«Конечно, не все покупатели готовы оплачивать бронь онлайн без общения с менеджером. Для таких покупателей ссылку на оплату может подготовить менеджер в CRM при помощи функционала Profitbase», — сказала Ксения Тесленко.

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