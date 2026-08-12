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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кулагина Валентина

СОБЫТИЯ


12.08.2026 ICL Services создала автоматизированную систему эконадзора на базе дроншеринга 1
12.12.2016 Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кулагина Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

ST - Системные технологии 74 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 1
ICL ГК - ICL Group 482 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13927 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7705 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4290 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166314 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33778 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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