Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане

Директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage Кирилл Семенихин подписали соглашение о сотрудничестве в обучении специалистов в сферах информационных технологий и кибербезопасности.

В планах партнеров — разработка образовательных курсов для повышения ИТ-компетенций сотрудников организаций региона, проведение семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов для студентов, а также реализация совместных программ по развитию студенческих проектов и карьерных треков выпускников университета «Иннополис».

Эксперты Innostage планируют участвовать в разработке образовательных программ российского ИТ-вуза, оказывать методологическую и организационно-техническую поддержку и проводить консультации по информационной безопасности для руководителей и преподавателей университета.

Кирилл Семенихин, директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage: «Команда Innostage обладает одной из сильнейших экспертиз в России в области кибербезопасности. Мы разработали уникальную методологию достижения киберустойчивости — Cyber Yool, которая доказала свою эффективность как в рамках центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, так и на открытых кибериспытаниях. Этой экспертизой, а также практическим опытом реализации многочисленных проектов мы готовы делиться с учебными заведениями. Университет «Иннополис» — один из самых передовых технических вузов страны. Уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь больших успехов в подготовке молодых талантов к выходу на рынок труда».

Искандер Бариев, директор университета «Иннополис»: «В прошлом году всероссийская студенческая кибербитва со 180 участниками, организованная компанией Innostage, прошла на нашем «Иннокиберполигоне» — цифровой лаборатории вуза для обучения специалистов по информационной безопасности. В этом году ИТ-компания стала генеральным партнером международной олимпиады Университета «Иннополис» Innopolis Open по информатике и информационной безопасности для школьников 7—11 классов. Innostage также участвует в подготовке ИТ-специалистов топ-уровня в рамках федерального проекта Минцифры России: компания разрабатывает образовательные материалы для трека по инфобезу. Сегодняшнее соглашение стало органичным продолжением нашей совместной работы с командой Innostage».