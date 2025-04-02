Innostage оценила уровень развития ИБ в Заполярье

ИТ-компания Innostage провела исследование перспективных направлений развития информационных технологий в Арктическом регионе и подчеркнула важность выстраивания системы комплексной безопасности для защиты критической инфраструктуры Арктической зоны России. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Innostage отмечает высокий потенциал российской Арктики для развития ИТ-индустрии. Холодный климат и развивающаяся инфраструктура ветроэнергетики создают благоприятные условия для развертывания здесь дата-центров – им для бесперебойной работы критически важны качественные системы энергоснабжения и охлаждения. Так, в 2022 г. первый ЦОД в Мурманске открыла компания «Ростелеком», а в данный момент инвестиционный проект по строительству коммерческого дата-центра реализует Intelion Data Systems.

Географическое положение Арктики выгодно для размещения на ее территории спутниковых антенн и других инфраструктурных объектов, обслуживающих полярные орбитальные спутники – это особенно актуально для обеспечения связью удаленных регионов. Наконец, вдоль берега Арктики проходят подводные волоконно-оптические линии связи – магистральные каналы, объединяющие Европу и Азию.

Информационные технологии становятся одним из ключевых драйверов развития российского Заполярья. Цифровизация системы государственного управления позволяет органам власти оказывать более качественные и оперативные услуги гражданам и бизнесу. На промышленных объектах региона активно внедряются технологии Big Data, роботизация, искусственный интеллект и цифровые двойники. Однако существующая и будущая ИТ-инфраструктура Арктики требует особого уровня защиты: атака на такие критически важные объекты, как АСУ ТП, ЦОД или узлы связи, может повлечь за собой серьезные последствия – вплоть до остановки производственных процессов и сбоев в работе социально значимых систем. Причем риск исходит как от действий хакеров, так и от физического повреждения объектов ИТ-инфраструктуры: серверов, инженерных систем, оборудования связи.

Поэтому региону требуется стратегия именно комплексной защиты, включающая в себя элементы киберустойчивости (централизованная система предотвращения угроз регионального уровня, совершенствование применяемых ИБ-решений, открытые кибериспытания, подготовку квалифицированных кадров) и физической безопасности (в том числе, средства защиты от БПЛА).

«В арктических регионах России сосредоточено значительное количество объектов критической информационной инфраструктуры. В частности, здесь находятся предприятия, работающие в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, тяжелого машиностроения, транспорта, энергетики, ВПК. Все они играют важную роль в обеспечении экономической безопасности и устойчивого развития нашего государства», – сказал Кирилл Семенихин, заместитель генерального директора ИТ-компании Innostage.

Cегодня арктические регионы России, и прежде всего Мурманская область, делают шаги к достижению киберустойчивости: проектируют и создают ИТ-инфраструктуру в партнерстве с игроками рынка. Например, в 2024 г. ИТ-компания Innostage и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию совместных проектов в сфере ИБ и образования. В рамках этой инициативы на базе Мурманского арктического университета (МАУ) организован центр компетенций в области информационной безопасности, деятельность которого направлена на создание «Студенческого SOC», киберполигона и ряда других проектов.

«Приоритетные вопросы сейчас – привлечение в регион квалифицированных специалистов, инвестиции в информационную, инженерную и транспортную инфраструктуру, консолидация усилий государства, ИТ- и ИБ-компаний для построения единого киберустойчивого фундамента», – сказал Кирилл Семенихин.