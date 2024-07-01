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«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил портфель продуктов для защиты данных клиентов, что соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационной безопасности и облачных сервисов. Новым инструментом стал облачный сервис по созданию и хранению резервных копий от компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Обновление продуктовой линейки «Инферит Облако» отвечает запросам российского рынка. Отечественная ИТ-отрасль растет быстрее экономики в целом. В результате ее вклад в ВВП в 2023 г. достиг почти 2% против 1,3% в 2019 г. При этом объем реализации собственных продуктов и услуг в ИТ-отрасли увеличивался в среднем на 26% в год.

Нагрузка на ИТ-сектор растет, развиваются сервисы, а компании обрабатывают все больше информации. Для их работы важна не только отказоустойчивая инфраструктура, но и возможность создавать и хранить резервные копии данных.

Защитить ИТ-инфраструктуру клиентов «Инферит Облако» поможет BaaS-решение на основе продукта «Кибер Бэкап Облачный» от компании «Киберпротект». Речь идет о предоставления услуг облачного резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков. Для работы системы пользователям нужно лишь установить агенты резервного копирования, а резервные копии могут храниться в облаке или на съемных носителях.

Услуга будет полезна бизнесам из сферы ИТ, ритейла, банкинга, страхования и производства, а также всем, кому важна высокая доступность систем при минимальных затратах на собственную инфраструктуру.

Клиенты «Инферит Облако» получают следующие возможности: затраты расходов на хранение данных снижаются за счет использования облачных ИТ-ресуров. Клиенты экономят до трети бюджета на хранение данных; благодаря централизованной системе распространения, массовые обновления ускоряются в 20 раз; модуль активная защита позволяет обезопасить все данные, включая сетевые папки и съемные устройства, от действий вирусов-шифровальщиков; отчетность и управление сервисом в удобном интерфейсе.

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цифровизация

Программное решение «Кибер Бэкап Облачный» входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России, относится к сфере искусственного интеллекта.

«Современные сервисы развиваются стремительно, это касается и надежности ИТ-инфраструктуры. Однако, никто не застрахован от кибератак, сбоев на уровне оборудования и приложения. Также, не стоит забывать о человеческом факторе. У компаний должен быть инструмент, позволяющий восстановить данные быстро и без потерь, с минимально допустимыми показателями RPO/RTO. Внедрение BaaS-решения закрывает эти потребности», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Наше сотрудничество с «Инферит Облако» позволяет сделать резервное копирование еще более доступным и расширить число организаций, чьи данные надежно защищены от потери. Минимизировать риски наших заказчиков, обеспечить непрерывность их бизнеса за счет передовых технологий — наша общая задача», — сказала Наталья Логачева, руководитель отдела облачных и партнерских продаж компании «Киберпротект».

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