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Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Киберпротект»

Softline объявила о партнерстве с российским разработчиком ПО «Киберпротект». Компании будут совместно работать над развитием сферы резервного копирования и защиты данных заказчиков в облаке.

В портфеле Softline появилась услуга резервного копирования «Кибер бекап облачный». Заказчики Softline, как конечные потребители, так и партнеры сервис-провайдеры, получили доступ к универсальному решению, которое обеспечивает защиту, оперативное восстановление данных в облаке.

Сервис актуален для всех заказчиков, которые заботятся о сохранности, безопасности и целостности данных. С помощью системы резервного копирования и восстановления можно провести и миграцию данных. Простое управление позволяет развернуть полноценную систему резервного копирования в 5 кликов.

Специалисты компании Softline уже прошли обучение по решению вендора и готовы помогать клиентам с резервным копированием инфраструктуры любой сложности. Кроме того, продукт «Кибер бэкап облачный» доступен в демо-кафе Softline, что позволит заказчикам самостоятельно познакомиться с сервисом и изучить возможности его применения.

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Поддержка ИТ-отрасли

«Softline – крупнейшая российская ИТ компания, представленная во многих городах, с глубокой экспертизой и большим штатом компетентных специалистов. Это значит, что партнерство с Softline по облачному направлению позволит наилучшим образом предоставить сервис большому количеству российских предприятий. Мы уверены, что эксперты Softline помогут раскрыть возможности нашего продукта, расскажут клиентам о сервисе, укрепят уверенность в надежности Облачного решения. Сотрудничество в облачном направлении станет очередной страничкой развития наших партнерских отношений», – сказала Наталья Логачева, руководитель отдела облачных и партнерских продаж компании «Киберпротект».

«Киберпротект – российская компания, которая обеспечивает весь комплекс разработки и поддержки продукта, что делает решение независимым от внешних факторов и особенно востребованным среди российских клиентов. Появление “Кибер бэкап облачный” в портфеле Softline расширяет возможности наших заказчиков. Теперь у них есть возможность получить бэкап как сервис как отдельную услугу, что позволяет нам закрывать потребности заказчиков более точно и точечно», – отметил Денис Швец, руководитель продуктовой и технологической экспертизы в Softline.

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