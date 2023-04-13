Наука и образование: в благотворительном сервисе на mos.ru появилась новая категория для помощи

В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась новая категория «Наука и образование». Теперь горожане могут помочь детям-сиротам получить среднее образование, ребятам с трудностями поведения овладеть социальными навыками, а молодым ученым реализовать перспективные разработки и проекты. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва системно расширяет возможности благотворительного сервиса на портале mos.ru, чтобы как можно больше подопечных столичных фондов могли получить помощь и поддержку неравнодушных горожан. С сервисом уже сотрудничают более 70 проверенных организаций. Теперь пользователям доступна новая категория “Наука и образование”, в которой представлены благотворительные программы научных фондов и организаций, которые помогают получать качественное образование детям и подросткам, требующим особого педагогического внимания. Всего с помощью благотворительного сервиса на mos.ru пожертвования перечислили уже около 50 тыс. человек, а сумма сборов превысила 59 млн руб.», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В новой категории на данный момент доступны три благотворительные программы. Горожане могут поддержать фонд «Глобал импакт альянс». Он помогает ученым и научным коллективам в проведении исследовательских работ в области искусственного интеллекта, биомедицины и обработки больших данных. Им оказывается финансовая, организационная и информационная поддержка. По результатам научных конкурсов и независимой экспертизы лучшие заявки получают финансирование в виде грантов, а ученые — возможность продолжить свою деятельность. Только за 2022 г. поддержку фонда получили 20 научных команд. Они ведут разработки в области фотоники, хемоинформатики и драг-дизайна, а также лечения аутоиммунных, онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Поддержать получение среднего образования можно пожертвованием в адрес благотворительного фонда «Простые вещи». Он помогает детям-сиротам, проживающим в социально-реабилитационных центрах и центрах содействия семейному воспитанию, получить качественное школьное образование и стать самостоятельными, чтобы увереннее войти во взрослую жизнь. Индивидуальные занятия с опытными репетиторами позволяют детям улучшить успеваемость.

В категории «Наука и образование» также представлен фонд «Шалаш». Он помогает детям с трудностями поведения овладеть социальными навыками. Ведущие и волонтеры проводят бесплатные занятия по развитию эмоционального интеллекта и учебных навыков для детей и подростков от семи до 17 лет. Дети учатся выражать свои эмоции, слушать собеседника, не перебивать, договариваться друг с другом, работать в команде и брать на себя ответственность за совершенные поступки. Благодаря образовательной программе «Шалаша» ребята становятся эмоционально зрелыми и лучше чувствуют себя в обществе. Такая системная работа положительно сказывается и на успеваемости.

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Чтобы сделать пожертвование, на странице сервиса нужно выбрать категорию, например «Наука и образование», а затем выбрать программу и указать сумму перевода. Направить средства на благотворительность также можно в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru или в мобильном приложении «Моя Москва». Ознакомиться с отчетами о собранных средствах и работе благотворительных программ можно на странице каждого фонда на mos.ru в разделе «Документы и отчеты».

Помимо этого, заработал благотворительный NFT-проект «Помогайте со звездами». В рамках проекта горожане могут поддержать людей, которым необходима помощь, через проверенные благотворительные организации и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями.