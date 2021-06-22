Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline

НТЦ ИТ РОСА и подразделение Softline computers (ГК Softline) подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование на совместимость системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и серверов серии Softline SL0002**.

Сертификация решений позволяет поставлять заказчикам компьютеры Softline computers собственной сборки с предустановленной платформой ROSA Virtualization, что особенно актуально для государственных организаций, которые переходят на оборудование и ПО российского производства в рамках программы импортозамещения.

Гибкая конфигурация серверов Softline SL0002** под потребности заказчика, а также быстрое развертывание корпоративного виртуализированного центра обработки данных «из коробки» дают возможность использовать совместное решение НТЦ ИТ РОСА и Softline computers как в ЦОД государственных органов или предприятий, так и в «частных» центрах обработки данных.

Softline computers реализует проекты по переходу на отечественное оборудование для своих заказчиков – федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных организаций и компаний с государственным участием. Компания предлагает серверные решения, основанные на собственной материнской плате под процессоры Intel Xeon Scala.

«Подписание соглашения о технологическом сотрудничестве с НТЦ ИТ РОСА позволит нам быстро разворачивать виртуализированные ЦОДы для государственных органов и предприятий. Отметим, что серверы Softline SL0002** построены на компонентной базе, включающей материнскую плату, произведенную в России», - сказал Евгений Козлов, Руководитель департамента Softline computers.

Полнофункциональная платформа ROSA Virtualization сертифицирована ФСТЭК, что подтверждает возможность ее использования в государственных информационных системах, в том числе работающих с персональными данными. Русскоязычный графический интерфейс дает возможность из единого центра управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

«Популярность технологий серверной виртуализации по-прежнему растет, и многие заказчики проводят цифровую трансформацию своих информационных систем в партнерстве с ведущими провайдерами и разработчиками ПО и серверного оборудования. Широкая экспертиза команды Softline, уникальный опыт в сборке, тестировании и установке программ вместе с нашей системой виртуализации позволяют разрабатывать конфигурации, соответствующие индивидуальным запросам клиентов, и повышать эффективность управления информационной средой во многих государственных компаниях», – отметила Влада Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.