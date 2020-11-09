«Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров

«Рикор» начал выполнять заказы на разработку и серийное производство вычислительных серверов и серверов хранения данных под брендом партнеров. Компания производит как сервера, так и комплектующие для их сборки (материнские платы, корпуса, блоки питания, платы расширения). Сотрудничество с «Рикор» позволит ИТ-компаниям участвовать и побеждать в тендерах, проводимых по ФЗ-44.

К настоящему моменту уже три российские компании выбрали «Рикор» в качестве разработчика и ODM-производителя по совокупным показателям качества, сроков, стоимости и близости менталитетов.

«Обеспечить «с нуля» выпуск серверов в России мало кто может. Мы искали компанию, накопившую серьезный опыт в этом вопросе. «Рикор» уже спроектировал и изготовил более 20 типов изделий. У них есть команда специалистов для разработки и собственный роботизированный завод для серийного производства. Для нас важно, что вся команда и производство находятся у нас в стране. При этом сроки и цены сопоставимы с азиатскими конкурентами», - сказал Евгений Козлов, руководитель проекта Softline.

Компания выполняет полный цикл разработки и производства изделия под технические требования заказчика. «Рикор» разрабатывает принципиальную схему, осуществляет трассировку печатной платы, подбор компонентов, разработку корпусов и специальной оснастки для их изготовления, написание ПО BIOS/BMC. Важный этап - производство и тестирование прототипов, запуск серийного производства готового изделия. На протяжении всего периода производства проводится авторский надзор. Кроме того, компания оказывает услуги по поиску, закупке и доставке электронных компонентов.

«Дизайн-бюро разрабатывает для партнера свою плату под необходимую ему конфигурацию, помогает получить сертификат Минпромторга России и выйти на рынок с уникальным изделием под собственным брендом. Речь идет не о единичных образцах, а о серийном производстве. Другими словами, фактически мы являемся полноценным российским ODM-производителем серверов. Насколько нам известно, единственным в России», - отметил вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.

«Рикор» работает со всеми крупными производителями процессоров. Разработка ведется на базе Intel, AMD, «Байкал», «Эльбрус», STMicroelectronics, Samsung, LSI (Broadcom). Компания – одна из немногих на российском рынке, кто имеет компетенции для разработки серверной платформы на любом процессоре.

В проектной команде около 50 собственных специалистов (конструкторы, программисты, инженеры-схемотехники, трассировщики и др). Кроме того, сотрудничество и партнерство с крупнейшими производителями микросхем позволяет получать уникальную высокоуровневую техническую поддержку.

Все это способствует тому, что «Рикор» может параллельно с нуля разрабатывать 4-5 продуктов, а на стадии доработки имеет возможность вести сразу около 20 проектов. Если в портфеле есть базовая конфигурация, то экспериментальные образцы можно получить уже через 2,5 месяца. Разработка с нуля в среднем занимает 4,5 месяца, самые сложные случае до полугода.

R&D-команда располагается в Москве, производственные мощности - в г. Арзамас Нижегородской области. Завод «Рикор Электроникс» осуществляет массовое конвейерное производство. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим производить корпусные детали из металла и пластика, монтаж компонентов на печатную плату, порошковое окрашивание и гальванопокрытие, производить штампы и пресс-формы любой сложности.

Производственные мощности позволяют осуществлять сборку более 12 000 готовых серверов в месяц.