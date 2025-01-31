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Гаман Максим



31.01.2025 В Митине появится промтехнопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта 1
27.06.2024 В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий 1
30.05.2024 Два технопарка построят в Ясеневе по программе комплексного развития территорий 1
21.05.2024 Начал работу официальный сайт программы комплексного развития территорий 1
20.05.2024 Свыше 440 тысяч раз москвичи воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере 1
28.03.2024 Москва заключила почти 10 тыс. электронных договоров по сделкам с недвижимостью 1
09.01.2024 В 2023 г. предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1,5 млн раз 1
30.10.2023 Почти 400 рабочих мест создано в крупнейшем роботизированном архиве в ТиНАО 1
03.10.2023 С 2020 г. Москва заключила почти 6600 электронных договоров купли-продажи земли и недвижимости 1
02.05.2023 В Москве сократили сроки онлайн-предоставления земельных госуслуг для горожан и бизнеса 1
24.04.2023 400 тыс. обращений за электронными услугами и сервисами в имущественно-земельной и жилищной сфере зафиксировано в 2023 году 1
18.07.2022 Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тыс. раз 1
06.06.2022 Благодаря цифровизации москвичам не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок 1
28.04.2022 Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации 1
18.02.2022 Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления 2
20.01.2022 Более тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале мэра Москвы 1
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры 1
05.11.2019 Получить информацию об очереди на улучшение жилищных условий в Москве стало проще 1
01.11.2019 В Москве упрощено получение информации об очереди на улучшение жилищных условий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Гаман Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 18
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 8
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 5
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 13 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 9
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 3
Оповещение и уведомление - Notification 4630 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 296 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4744 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 779 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 2
Age of Kings 2 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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