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Два технопарка построят в Ясеневе по программе комплексного развития территорий

На участке бывшей промзоны «Теплый Стан», расположенном на юго-западе Москвы, будет создан производственно-деловой квартал с технопарками. Город утвердил план развития территории площадью 16,78 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает развивать инновационную инфраструктуру, появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки, а также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тыс. кв. метров», – отметил Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по развитию участка бывшей промзоны «Теплый Стан», где сейчас расположены склады и объекты производственного и коммунального назначения. Вместо них появятся современные производственные и общественно-деловые комплексы общей площадью свыше 158 тыс. кв. метров.

«Проект реализует инвестор, определенный по результатам торгов, – это девелопер из Архангельска, договор с которым подписан на 10 лет. В результате в Ясеневе появится свыше 2,8 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются почти в 17 млрд руб.», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.

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Он добавил, что в соответствии с утвержденным проектом планировки на участке создадут современный производственно-деловой квартал. В частности, здесь построят пять многофункциональных комплексов общей площадью 112,2 тыс. кв. метров, в которых появятся офисы, спортивные объекты, предприятия общественного питания и магазины.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

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