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Давыдик Илья
|25.03.2025
|В рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы построят промышленный технопарк 1
Давыдик Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 126 1
|Гарбузов Анатолий 64 1
|Гаман Максим 20 1
|Собянин Сергей 398 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
|Москва - Новокосино 17 1
|Земля - планета Солнечной системы 10426 1
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