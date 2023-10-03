С 2020 г. Москва заключила почти 6600 электронных договоров купли-продажи земли и недвижимости

С 2020 г. в столице заключают договоры с победителями торгов по аренде или продаже городской земли и недвижимости в электронном виде. За три года было заключено почти 6,6 тыс. таких договоров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 г. завершился перевод в цифровой формат всего процесса реализации городского имущества. Сегодня все договоры по итогам торгов заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя на столичном Инвестпортале. Всего по итогам конкурентных процедур с 2020 г. город заключил уже почти 6,6 тыс. электронных договоров с победителями торгов», – сказал Владимир Ефимов.

Аукционы по реализации недвижимости в электронном виде Москва начала проводить с 2014 г, но раньше договоры по итогам торгов заключались на бумаге. С начала 2020 г. город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, в 2021 г. – по аренде помещений и земельных участков. С марта 2023 г. физические лица, которые планируют строительство частных жилых домов, также могут принять участие в электронных торгах и дистанционно подписать договор аренды или купли-продажи.

«Всего с 2020 г. москвичи и представители бизнеса купили или арендовали у города 586 тыс. кв. метров недвижимости – это нежилые помещения, отдельные здания и машино-места, а также 30,47 гектара земли для строительства частных жилых домов и коммерческих объектов», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Все объекты городской недвижимости, выставленные на продажу и в аренду, можно увидеть на Инвестиционном портале Москвы. В Департаменте информационных технологий отметили, что сведения о торгах, в которых инвестор принимает участие, доступны ему в личном кабинете. Во вкладке «Мои торги» хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашения.