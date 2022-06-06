Благодаря цифровизации москвичам не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок

В столице исполнилось 11 лет базовому регистру — городской системе межведомственного электронного взаимодействия. Она обеспечивает органам власти доступ к сотням видов документов, необходимых для оказания госуслуг. Благодаря ей москвичам не пришлось предоставлять более 522 млн справок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок», — отметила Наталья Сергунина.

Как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.

«Мы стремимся к тому, чтобы максимально сократить время, которое горожане тратят на сбор бумажных документов. Так, перевод различных услуг в электронный вид позволил освободить москвичей от лишних визитов в том числе в центры госуслуг. Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет проверять большинство документов автоматически — а жителям столицы нужно лишь заполнить информацию онлайн и буквально за пару кликов получить услугу», — сказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

В 2021 г. госуслуги для бизнеса в имущественно-земельной сфере полностью перевели в электронный вид. Это позволило сократить время их предоставления.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей Интернет вещей

«Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за восемь рабочих дней вместо 10, внести изменения в договор аренды — за 31 день вместо 56, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных. Так, получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 г., согласно регламенту можно за 14 рабочих дней. В ряде случаев после перевода в исключительно электронный формат на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В 2021 г. ими воспользовались 472 млн раз — на 65 млн больше, чем в 2020 г.