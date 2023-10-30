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Почти 400 рабочих мест создано в крупнейшем роботизированном архиве в ТиНАО

В октябре 2023 г. в Троицком административном округе столицы открылся роботизированный архивный комплекс, где появилось почти 400 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На открытии объекта присутствовали Сергей Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Как отметил мэр Москвы, комплекс позволил переместить из помещений учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты большой объем документов и освободить площади для их полнофункциональной работы.

«Строительство первого в России роботизированного архивного комплекса было завершено в июле 2023 г. Для его возведения за счет средств Адресной инвестиционной программы был предоставлен земельный участок площадью 9,9 гектара в Вороновском поселении ТиНАО, на 64-м километре Варшавского шоссе. Сейчас уникальный объект введен в эксплуатацию, в нем создано почти 400 рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Мощность пятиэтажного комплекса составляет до 100 млн единиц хранения. За день он может обработать свыше 2000 обращений граждан и организаций, или 300 запросов в час.

«Площадь комплекса для Главархива составляет 67,5 тыс. кв. метров. Из них почти 56 тыс. квадратных метров занимает фондохранилище, а центр управления архивом – около 11,6 тыс. Открытие этого учреждения позволит освободить в городе свыше 40 объектов недвижимости общей площадью более 30 тыс. кв. метров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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