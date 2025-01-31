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В Митине появится промтехнопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта

В промтехнопарке, который появится в районе Митино в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будут работать предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, которые используют современные экологичные технологии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках поручений Сергея Собянина и при поддержке города в столице возводятся высокотехнологичные предприятия, которые не только обеспечивают потребности москвичей, но и соответствуют современным экологическим нормам. На улице Барышихе инвестор построит промтехнопарк. Благодаря появлению этого объекта будет создано около 60 новых высокопроизводительных рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

Промтехнопарк будет представлять собой бизнес-центр. В нем разместят офисно-деловые и выставочные площадки, коворкинги, кафетерий, а также производственные помещения.

«Площадь промтехнопарка составит около 12 тыс. кв. метров. Там локализуются предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, которые используют в работе современные экологичные технологии. Инвестор уже получил разрешение на строительство», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, для реализации масштабного инвестиционного проекта город выделяет землю без проведения торгов. В 2024 г. инвестору предоставили участок на улице Барышихе площадью 0,98 гектара. Договор аренды заключен на пять лет — это максимальный срок, в течение которого должно завершиться строительство.

Сегодня в столице реализуют более 90 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тыс. рабочих мест.

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