Softline запустил в производство программно-аппаратные комплексы на базе собственного программного обеспечения

Softline вывел на рынок программно-аппаратные комплексы, в составе которых компьютеры Softline computers с предустановленной операционной системой «МСВСфера АРМ», внесенной во ФСТЭК, на основе ядра Linux с интегрированными пользовательскими приложениями для организации многофункциональных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Комплексное решение Softline позволит организовать процесс обработки офисных документов, управления файлами и персональной информацией, электронной почты и обмена сообщениями, управления проектами и заметками, работы в интернете, редактирования текстов и графики, воспроизведения мультимедиа, записи оптических дисков, моделирования и многого другого.

Для удобной и быстрой работы на компьютерах Softline предлагает пакет офисных программ «МСВСфера офис», поставляемый в нескольких вариантах исполнения для различных операционных систем. В состав пакета входят следующие программы: текстовый редактор, табличный процессор, редактор презентаций, векторный редактор и редактор формул. Такой набор офисных программ позволит организовать работу на самом высоком уровне.

Стоит отметить, что решение Softline отвечает ключевым требованиям бизнеса, постоянно совершенствуется путем выпуска новых версий и обновления существующих конфигураций оборудования и программного обеспечения.

Уже сегодня Softline готов поставлять клиентам программно-аппаратные комплексы с любыми конфигурациями и форм-факторами компьютеров под запросы Заказчика.

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«Мы производим компьютеры и серверы под брендом Softline computers в наукограде Фрязино, предлагая рынку как базовые, так и кастомные комплектации под запросы клиентов. Высокий спрос на отечественную продукцию и растущая актуальность вопроса импортозамещения побудила нас разрабатывать собственные уникальные продукты, решающие задачи клиентов. Теперь мы запускаем программно-аппаратные комплексы, состоящие из компьютеров Softline computers и предустановленной операционной системы “МСВСфера АРМ” на основе ядра Linux. Мы уверены, что это позволит расширить наши конкурентные преимущества как российского производителя компьютеров и серверов, и предлагать нашим клиентам максимально производительный продукт под любые задачи во всех отраслях экономики», – сказал руководитель департамента Softline computers Евгений Козлов.

«МСВСфера» вошла в состав ГК Softline, что позволило выпустить собственное решение программно-аппаратного комплекса, которое не имеет аналогов в России.