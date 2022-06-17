Новая функция благотворительного сервиса mos.ru поможет оказывать поддержку проще и быстрее

Пользователи благотворительного сервиса mos.ru теперь могут поддержать одним платежом все программы, представленные в конкретной категории. В этом случае сумма автоматически распределится поровну между ними. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Новая функция разработана для тех, кому сложно определиться, какой благотворительной программе помочь. Предположим, вы хотите поддержать бездомных животных, но не можете выбрать конкретные программы, в адрес которых перечислить средства. Теперь выбирать необязательно, вы можете просто воспользоваться опцией “Помочь всем” и поддержать сразу все программы выбранной категории. Для этого достаточно выбрать нужную категорию и внести сумму. Платеж автоматически разделится поровну между всеми программами в выбранной категории. Так горожанам будет еще проще делать добрые дела, а благотворительные организации смогут помочь еще большему числу подопечных», — отметил Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Благотворительный сервис mos.ru — совместный проект Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. Сервис объединяет некоммерческие организации столицы и жителей, которые хотят сделать пожертвование на благотворительность. На данный момент на сервисе представлены 62 проверенные организации, программы которых есть на странице раздела. Жители города могут поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей Интернет вещей

Благотворительный сервис показал свою востребованность. За время его работы общая сумма пожертвований превысила 23,5 млн руб. Чаще всего пользователи помогают детям и животным — 51% и 24% от общего количества платежей через сервис.