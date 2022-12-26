«Ред ОС» предустановят на компьютерное и серверное оборудование Inferit (ГК Softline)

Компания Inferit (ГК Softline) и компания «Ред софт» анонсировали выход на российский рынок компьютеров, моноблоков, ноутбуков и серверов российского бренда Inferit с предустановленной операционной системой «Ред ОС». Линейка программно-аппаратных комплексов станет доступной уже в начале 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компьютерное оборудование Inferit под управлением операционной системы «Ред ОС» предназначено для различных категорий пользователей – крупных корпораций с государственным участием, субъектов среднего и малого предпринимательства, физических лиц. Компьютеры Inferit доступны в форм-факторах Micro, Mini, Slim и Dekstop. Линейка моноблоков состоит из следующих решений - Inferit Apex 23,8’и 27’, Inferit Versa 23,8’.

Среди моделей массового сегмента – ноутбуки Inferit Base 15.6’, Inferit Nova 15.6’, Inferit Enox 14.1’.

Серверное оборудование представлено линейкой в четырех форм-факторов для различных бизнес-задач: 1U – это серверы, монтируемые в стойку, которые отличаются компактностью и применимы для целей малого и среднего бизнеса; 2U – стоечные серверы, предназначенные для использования в промышленных задачах, обладающие большим количеством оперативной памяти и емким хранилищем данных; 3U – это гибридная модель, отличающаяся гибкостью, подходит для многих типов задач: от хранения данных до построения вычислительных кластеров; 4U – гибридные стоечные серверы, которые предназначены для сложных, требовательных бизнес-процессов. Модели достигают высокой производительности и плотности дискового массива за счет большого количества жестких дисков или твердотельных накопителей, а также, высокоскоростных дисков NVMe.

Серверы Inferit позволят коммерческим заказчикам выбрать именно те решения, которые обеспечат необходимую гибкость и возможность подстройки под различные задачи и процессы.

Все линейки компьютеров и серверов Inferit могут быть собраны под требования заказчика.

Моноблоки Inferit представлены в диагоналях 23,8 и 27 дюймов. Это решения, которые станут незаменимы практически во всех сферах бизнеса. В представленных линейках имеется разъем RJ45 для работы в локальной сети (Ethernet), а благодаря наличию выходов HDMI и VGA возможно подключение дополнительных мониторов. Встроенный адаптер Bluetooth обеспечивает синхронизацию со смартфоном для чтения или копирования данных, а также подключение периферийных устройств.

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При работе на ноутбуках Inferit благодаря развитой экосистеме «Ред ОС» пользователь справится с большинством повседневных задач, будь то отрисовка баннера, создание презентации, монтаж видеоролика, проведение видеоконференций и многое другое. Высокая энергоэффективность и низкое тепловыделение обеспечат работу ноутбуков от 6 до 10 часов в зависимости от комплектации, что позволит использовать их в командировках и путешествиях. В моделях ноубуков Inferit Base и Nova 15.6’ установлена защита в виде сканера отпечатка пальца.

Оборудование отличается повышенной защищенностью – предустановленная «Ред ОС» включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и сертифицирована ФСТЭК России, что подтверждает ее соответствие требованиям безопасности. Кроме того, операционная система «Ред ОС» предустанавливается на ноутбуки и серверы российскими специалистами Inferit под наблюдением компании-разработчика Ред софт.

«Мы протестировали аппаратные комплексы и оценили эффективность их работы под управлением операционной системы “Ред ОС”. Здесь есть все необходимое для комфортной работы и безопасности ИТ-инфраструктур. Уверены, что данные решения займут свое место на рынке и будут особенно востребованными в эпоху возросшего спроса на российские ПАКи», – сказал Евгений Козлов, генеральный директор Inferit.

«Сегодня заказчику принципиально важно получить комплексные решения. Это снижает трудозатраты, экономит время и бюджет, повышает эффективность при реализации перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные продукты. При покупке «железа» для клиента становится все важнее предустановка операционной системы. Благодаря совместной работе “Ред софт” и Inferit рынок пополнился новым ПАК, который соответствует не только требованиям импортозамещения, но и потребностям современного пользователя», – отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.