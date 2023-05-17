Inferit анонсирует выход премиальной линейки Silver

Производитель российского аппаратного обеспечения Inferit, входящий в ГК Softline, представляет премиальную линейку ноутбуков Silver для коммерческого сегмента. Ноутбуки линейки Silver работают со всеми операционными системами. Специалисты Inferit обеспечивают клиентам предустановку любого российского программного обеспечения, входящего в реестр Минцифры. Это позволит использовать устройства в организациях с повышенными требованиями в части импортозамещения и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ноутбуки линейки Silver поставляются в двух конфигурациях. Сотрудникам коммерческих компаний и государственных учреждений для рабочих целей подойдут ноутбуки на основе 12-ядерного процессора Intel Core i5 с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц. Вместе с 16 ГБ оперативной памяти процессор обеспечит высокую скорость работы, плавность и отсутствие зависаний. Емкость SSD накопителя составляет 512 ГБ.

Руководителям организаций и тем специалистам, которым требуется максимальная производительность, стоит выбрать 14-ядерный Intel Core i7. Максимальная частота процессора достигает 4,7 ГГц.

Масса ноутбука в 1,3 кг, его толщина 17,9 мм и аккумулятор 5400 мАч позволяют использовать устройство в дороге — как в коротких поездках, так и в длительных командировках. Благодаря своей конструкции, ноутбук, стоящий на столе, можно открыть одной рукой, что делает его еще более удобным. Материалы обеспечат долговечность устройства. Верхняя и нижняя крышки сделаны из металла, основная панель и рамка монитора — из высококачественного пластика.

Ноутбуки оснащены качественным IPS-экраном диагональю 14,1 дюйм. Яркость экрана в 300 нит, повышенное разрешение 2560х1600 пикселей и частота смены кадров 120 гц обеспечат высокое качество изображения. За безопасность отвечают TPM модуль и сканер отпечатка пальца.

Технические характеристики Inferit Silver

габариты: 313.8 × 222 × 17.87, 1,3 кг; дисплей: 14,1 дюйма, 2560х1600, 300 нит, 120 гц; процессор: Intel Core i5-12500H и i5-12700H 12th Gen; графика: Intel Integrated graphics; оперативная память: 16 ГБ LPDDR4X; накопитель: 512 SSD; батарея: 5400 мАч; связь: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1; порты: 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2хUSB Type-C, Audio Mini-jack 3.5 мм, HDMI, Micro SD.

«Нам очень важно знать ценности, цели и потребности наших клиентов, поэтому мы регулярно проводим исследования внутреннего рынка. Это позволяет нашей компании создавать инновационные решения, отвечающие запросам пользователей. Премиальная линейка ноутбуков Inferit Silver на сегодняшний день является нашим лучшим продуктом для мобильного рабочего места с точки зрения дизайна, удобства и скорости работы», — отметил Евгений Козлов, директор по развитию бизнеса компании Inferit.

***

ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 4800 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.