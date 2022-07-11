Softline computers представила новое компьютерное оборудование

Softline computers представила новые линейки устройств собственного производства: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, серверы и решения Softline Pay.

Оборудование производится в России, на заводе в наукограде Фрязино Московской области. Все устройства успешно были протестированы на совместимость с российскими операционными системами. В данный момент новая продукция Softline сomputers уже в работе у нескольких крупных компаний.

В число выпущенных решений вошли: малогабаритные и производительные ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма; моноблоки с вариантами диагонали 23,8 и 27 дюймов, совмещающие мощность и функциональность настольного ПК с компактностью; планшеты, в том числе с клавиатурой, позволяющие работать из любой точки мира; серверы, спецификацию которых клиент может менять в зависимости от потребностей; компьютеры, в том числе мини-компьютер, умещающий высокопроизводительные ресурсы в небольшом устройстве.

Также компания представила Softline Pay – новое платежное решение Softline. Платежные устройства с собственным программным обеспечением подойдут для любого вида бизнеса. В линейке представлены терминалы и мини-терминалы, которые способны принимать платежи с помощью карт с магнитной полосой, IC-карты, NFC и QR-кода; компактные решения, умещающие в себя встроенные принтеры чеков; а также онлайн-касса и киоск самообслуживания.

«Сейчас вопрос собственного производства электроники на российском рынке стоит как никогда остро. Ранее у нас были представлены только компьютеры и серверы, однако рынок не стоит на месте, и мы следуем за потребностями наших клиентов. Есть большой спрос, а мы готовы обеспечить предложение. У Softline computers есть опыт, квалификация и ресурсы для того, чтобы расширять число решений и обеспечить наших заказчиков всем необходимым оборудованием», – отметил Евгений Козлов, руководитель направления Softline computers.

Новые устройства в ближайшем будущем будут занесены в реестр Минпромторга, отмечают в компании.