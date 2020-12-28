С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз

Более 1,8 миллиарда раз москвичи обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска в столице. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, ключевым звеном цифровой экосистемы Москвы является городской портал mos.ru. В среднем его ежемесячно посещают более 20 миллионов пользователей. Личные кабинеты на нем зарегистрировали уже свыше 13 миллионов человек.

«Создание цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы, — мировой тренд. И Москва — один из лидеров в этом направлении. Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 миллиарда раз», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, современная цифровая среда города позволяет москвичам решить практически любой вопрос онлайн и носит максимально прикладной характер. Человеку не надо разбираться, в какое ведомство обратиться в той или иной ситуации, собирать многочисленные справки и использовать разные ресурсы для каждой задачи. Почти все необходимые услуги можно получить на mos.ru.

Зарегистрированные на портале жители столицы могут оплачивать коммуналку, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое. Только с начала 2020 года при оказании госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Это значит, что горожанам не понадобилось лишний раз обращаться в какое-либо ведомство за справкой или другим документом — учреждения получили их самостоятельно посредством электронного взаимодействия. Развитая цифровая экосистема позволила Москве сохранить высокое качество услуг и во время пандемии.

В этом году на mos.ru появились новые сервисы и возможности. Например, был серьезно усовершенствован каталог услуг. Чтобы найти нужную услугу достаточно просто ввести ключевые слова — «запись к врачу», «электронный дневник», «благотворительность». В сервисе «Мои платежи» добавилась возможность создавать шаблоны для повторяющихся операций (например, для пополнения карты «Тройка») и настраивать автоплатежи — в частности, за коммунальные услуги.

Еще одним полезным нововведением стало расширение функционала суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Теперь участникам программы в личном кабинете, по электронной почте и СМС приходят уведомления об этапах переселения. Сервис сообщает о начале переселения дома, отправляет письма с предложением новой квартиры и уведомляет о каждом следующем важном этапе.

На mos.ru москвичи могут участвовать в благотворительности. Специальный сервис был запущен в середине октября. Среди партнеров проекта — фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным. Совсем недавно начал работать сервис поиска домашних питомцев. Он позволет тем, кто потерял любимца, разместить объявление о пропаже и быстрее найти его, а другим горожанам — помочь в этом.

Важная составляющая цифровой экосистемы — возможность ее персонализации. В личном кабинете на mos.ru пользователи могут отслеживать статус оказания услуг, получать напоминания (например, о том, что истекает срок действия паспорта) и настраивать виджеты с актуальной для себя информацией и услугами. Так, виджет оплаты счетов «Мои платежи» активен почти у 6,5 миллиона человек, виджет «Здоровье» — у 3,7 миллиона, а виджет «Коммунальные услуги» — у 2,4 миллиона москвичей.

Различные услуги и сервисы доступны не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Вместе их скачали более 7,6 миллиона раз, а аудитория активных пользователей обоих приложений превышает 4,1 миллиона.

В этом году приложение «Моя Москва» стало серебряным призером международного конкурса Smart Sustainable City Awards Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) в номинации «Эффективность правительства». Также в 2020 году столица получила «Премию Рунета» за комплекс решений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, удостоилась международной премии ISOCARP Awards for Excellence и вошла в топ-10 мегаполисов мира согласно Индексу городских онлайн-сервисов ООН. В рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг в регионах России Москва занимает первое место. Признание ведущих отечественных и международных экспертов еще раз подтверждает, что российская столица относится к числу цифровых мегаполисов-лидеров.

Электронные инструменты — не единственный удобный способ взаимодействия жителей с городом. С 2011 года в Москве работает Общегородской контакт-центр. Позвонив на одну из горячих линий, москвичи могут получить нужную информацию, касающуюся любой городской сферы. Только в 2020-м контакт-центр принял более 55 миллионов звонков. Справляться с такой нагрузкой операторам помогает голосовой робот-помощник. Он обрабатывает свыше 40 процентов обращений и консультирует жителей более чем по 60 темам. Среди них — получение госуслуг, статус готовности документов, транспорт, контакты городских учреждений, адреса и режим работы центров «Мои документы», сроки отключения горячей воды и другие. Кроме того, робот принимает показания счетчиков воды и обращения по вопросам отопления.