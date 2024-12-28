Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году

В 2024 г. Fix Price установил свыше 3,2 тыс. касс самообслуживания (КСО) в более чем 1,6 тыс. магазинов сети под управлением компании в России. Таким образом, общее количество касс самообслуживания достигло более 5,8 тыс., а количество оснащенных магазинов составило свыше 2,9 тыс. точек. Такие кассы устанавливаются по умолчанию во всех новых магазинах сети в рамках программы реновации, а также в существующих магазинах в рамках проекта дооснащения.

В 2024 г. через кассы самообслуживания прошло около 32% всех чеков магазинов сети под управлением компании в России – эта доля остается стабильной по сравнению с 2023 г. При этом количество чеков, обработанных через КСО, выросло с 41 млн в 2023 г. до 83 млн в 2024 г.

Одним из технологических обновлений на кассах самообслуживания в 2024 г. стало внедрение технологии оплаты по биометрии, предоставляемой Сбербанком. «Оплата улыбкой» доступна на терминалах во всех магазинах под управлением Fix Price в России.

«Мы продолжаем развивать технологии самообслуживания и тестируем новую версию касс, которая позволяет гибко адаптировать интерфейс под задачи Компании. Например, можно демонстрировать рекламный контент внутри чека во время сканирования товаров, а также предлагать допродажи через всплывающий список в виде плитки. В ближайших планах — внедрение функции использования карты лояльности по номеру телефона, чтобы сделать покупки еще удобнее», – сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.

В 2025 г. Fix Price планирует установить 2,4 тыс. касс самообслуживания в 1,2 тыс. действующих магазинах (без учета оснащения новых точек). Объем инвестиций в этот проект составит более 700 млн руб.