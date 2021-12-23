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В Москве подвели итоги пилотного проекта по внедрению QR-кодов на строительных площадках

Тестирование технологии проводилось в течение месяца на семи строительных объектах.

С помощью QR-кодов, размещенных на информационных щитах и ограждениях строительных площадок, москвичи могли получить всю необходимую информацию о ходе работ, а также изучить 3D-визуализацию будущего здания. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

В перечень пилотируемых объектов вошли многоквартирные жилые дома, в том числе строящиеся в рамках Программы реновации, а также объект здравоохранения, гостиница, школа и детские сады. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке, где отражена информация об объекте: 3D-модель будущего здания, уникальный идентификатор объекта, сведения об участниках строительства, функциональное назначение, информация о ходе строительства, технико-экономические показатели, сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию.

«Тестирование технологии показало, что наиболее важной информацией для жителей являются сроки строительства и 3D-визуализация будущей постройки, с помощью этой модели можно посмотреть, как будет выглядеть будущий объект и представить его в существующей застройке. Внедрение QR-кодов на строительных площадках столицы поможет горожанам получать полную и актуальную информацию о строящихся объектах в городе, что делает строительную отрасль еще более открытой для москвичей», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

По итогам пилота, в течение месяца страницы проектов, строительные площадки которых оснащены QR-кодами, посетили 269 раз. Лидером по популярности стал ЖК «Остафьево» в поселении Рязановское, он собрал 129 уникальных посещений. На страницу с информацией об инфекционном лечебно-диагностическом комплексе на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» зашло 39 человек. Остальными пятью проектами заинтересовались 101 посетителей.

Всего визуализацией (3D-моделями) объектов интересовались 116 человек, больше половины из них рассматривали жилые дома ЖК «Остафьево». В среднем, каждую страницу строящегося объекта просматривали чуть более трех минут, дольше всего пользователи изучали здание гостиничного комплекса, который строится в Зарядье, среднее время просмотра этого объекта составило 6 минут 21 секунда.

«По результатам успешной апробации сервиса, а также с учетом итогов открытого голосования на портале “Активный гражданин”, где москвичи сейчас голосуют по данному проекту и выбирают приоритетные площадки для его реализации, городом в следующем году будет рассматриваться возможность дальнейшего масштабирования проекта на строительные площадки Москвы», - сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

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