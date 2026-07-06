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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гольдберг Михаил

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle 1
20.01.2025 ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гольдберг Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 141 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5094 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1667 1
Дом.РФ - Про Дома - сервис аналитики рынка жилищного строительства 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 43 1
Лукьянов Александр 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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